Мистический силуэт в небе над Софией Киевской: что он значит

Люди активно обсуждают необычное явление – кто-то видит в нем добрый или недобрый знак.

В Киеве, в вечернее время, в небе над Софийским собором заметили световой силуэт человека в облаках, который кому-то напомнил привидение, а кому-то силуэт Оранты, украшающий интерьер древнего собора.

Фото с необычным силуэтом в облаках распространяется по Сети. Люди активно обсуждают необычное явление – кто видит в нем добрый или недобрый знак.

Киевляне сразу вспомнили падение креста из купола Софийского собора – через 40 дней после падения началась полномасштабная война России против Украины.

ТСН.ua поинтересовался мнением сотрудников Национального заповедника "София Киевская" по поводу странного знака в небе над собором.

Мистический силуэт над Софийским собором/Фото из социальных сетей

По словам Вадима Кириленко, главного реставратора Национального заповедника "София Киевская", странное свечение в небе над Софией имеет свое объяснение.

"Конечно, это явление можно трактовать по-разному, кто-то считает, что это знак с неба, кто-то выдвигает еще какую-то теорию, мол, это знак о победе Украины. Люди имеют право на такие мысли. Но, по-моему, то "призрак" появился над Софией из-за того, что в тот вечер была низкая и плотная облачность. А в последнее время КП "Киевгорсвет" начало восстанавливать художественно-декоративную подсветку наших объектов. И тень человека в небе, которую заметили прохожие – это отражение нашей колокольни и ее креста на облаке. Это и создало такую ​​красивую и даже немного мистическую иллюзию", – рассказывает ТСН.ua Вадим Кириленко, главный реставратор Национального заповедника "София Киевская".

Вадим Кириленко добавляет, такие очертания в небе над Софийским собором замечали и раньше, в мирное время, но тогда им никто не придавал такого большого значения.

Ранее ТСН.ua рассказывал: Киев ждет чуда: что произойдет по возвращении главного креста на Софийский собор.

Совпадение или чудо: реставраторы обновляют кресты Софии Киевской, один из которых упал перед полномасштабной

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