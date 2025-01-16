В Украине могут вернуть отключение света: эксперт объяснил когда и почему

В Украине могут снова ввести отключение света. Ограничения потребления электроэнергии вернутся, если будут существенные морозы.

Об этом сообщил директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "КИЕВ24"

Он отмечает, что ситуация в энергетике стабильная. Впрочем, если в феврале температура воздуха опустится до -5°C и ниже, то отключение света снова вернутся.

"Да, февраль может быть очень сложным. Если будут морозы, то будет сложно. Если температура будет -5° и ниже, наверное, вернутся ограничения поставки электричества. Но во всем остальном — есть резервы оборудования, понимаем, как противостоять атакам", — говорит Харченко.

Также он добавил, что россияне пытаются поразить компрессорные станции и расположенную на поверхности инфраструктуру газохранилищ. Ведь поразить самое хранилище, которое на глубине полтора километра под землей, нереально. Несмотря на имеющиеся повреждения — крушения нет, армия РФ "существенного успеха не имела".

Напомним, утром 15 января армия РФ атаковала Украину ракетами. Минэнерго ввело превентивные отключения света в ряде областей.

Кроме того, российская армия атаковала объекты газовой инфраструктуры в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской области.

Читайте также:

Прямо сейчас! Аварийные отключения света!