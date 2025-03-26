Нелогічне мислення – маркер інтелекту: вчені дали чітку відповідь

Дослідники з'ясували, що раціональність і загальний інтелект тісно пов’язані на генетичному рівні.

Ірраціональне мислення, як виявили дослідники, може бути не окремою рисою, а прямим проявом нижчого інтелекту. До такого висновку дійшли вчені Единбурзького університету, проаналізувавши результати великого дослідження за участі близнюків.

Про це пише PsyPost.

Дослідження охопило 1570 осіб, включаючи однояйцевих і різнояйцевих близнюків. Вчені порівнювали рівень інтелекту та здатність приймати раціональні рішення, оцінюючи останню за допомогою так званого тесту когнітивної рефлексії. Його завдання перевіряють, наскільки люди здатні стримати інтуїтивно неправильну відповідь і обрати логічно обґрунтовану. Наприклад: "Біта й м’яч разом коштують 1,10 долара. Біта дорожча на 1 долар. Скільки коштує м’яч?" (Правильна відповідь — 5 центів, а не 10).

З’ясувалося, що раціональність і загальний інтелект тісно пов’язані на генетичному рівні. І хоча раніше вважалося, що здатність мислити раціонально є окремою навичкою, нові дані свідчать, що вона — одна з форм прояву інтелекту.

Професор Тімоті Бейтс, який очолював дослідження, зазначив, що:

раціональність має високий рівень спадковості;

майже всі випадки ірраціонального мислення зумовлені не браком знань, а нездатністю правильно застосувати логіку;

когнітивна ірраціональність напряму пов’язана з інтелектом, зокрема спадковим.

Це означає, що звичка приймати нелогічні рішення — не просто риса характеру, а одна з ознак нижчого інтелекту, яка передається генетично.

Раніше науковці з Університету Стоуні Брук у США визначили вік, коли мозок починає занепадати.