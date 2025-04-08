Пять странных особенностей, которые могут указывать на высокий уровень IQ

Интеллект / © pexels.com

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Интеллект — сложное и многогранное качество, и ученые продолжают исследовать его проявления. Интересно, что ряд исследований указывает на связь между высоким интеллектом и определенными особенностями, которые могут показаться неожиданными.

В частности, исследования, проведенные в Принстонском и Брауновском университетах, выявили некоторые физические характеристики, которые, похоже, чаще встречаются у людей с высоким уровнем интеллекта, пишет UA Вестник.

Облик

Одной из наблюдаемых особенностей является выше среднего роста, часто с более длинными ногами. Причины этой корреляции остаются невыясненными, хотя предполагается, что должное питание может играть роль, способствуя как физическому, так и умственному развитию.

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Еще одной интересной особенностью является леворукость. У леворуких людей мозг организован несколько иначе, чем у праворуких. При выполнении задач у них часто активируются оба полушария мозга, что, по мнению экспертов, может способствовать высшим умственным способностям.

Кроме того, некоторые исследования показали, что больший размер головы у новорожденных (в пределах нормы) может быть связан с более высоким интеллектом во взрослом возрасте.

Поведенческие черты

Кроме физических характеристик, существуют и поведенческие черты, которые могут быть связаны с высоким интеллектом.

Повышенная тревожность

Если вы переживаете и беспокоитесь по любому поводу, найдите положительные моменты в особенностях вашего поведения: повышенная тревожность часто признак высокого интеллекта. Канадские психологи провели исследования и выяснили, что чем больше человек «о чем-то постоянно беспокоится», тем выше его баллы в тестах на вербальный интеллект.

Вредные привычки

Когда Эрнест Хемингуэй утверждал, что «пишет в пьяном виде, редактирует трезво». Это побудило ученых изучить вопрос: действительно ли умные люди больше пьют. К сожалению, это оказалось правдой. Так, в результате многолетних наблюдений ученые заключили: более умные дети во взрослом возрасте больше пьют, а женщины с высшим образованием имеют склонность к спиртному на 86% выше, чем менее образованные дамы.

Ночной образ жизни

Как отмечают эксперты, если вы «сова», ваш уровень IQ в 58% случаев окажется выше, чем у «жаворонков». Ученые связывают такую привычку с эволюцией человечества и генетикой. Если все наши предки не были подвержены «ночным занятиям», то, вероятно, со временем выделилась группа лиц, которые не могли засыпать с наступлением темноты из-за всего, над чем они рассуждали перед сном.

И наконец, «ночной» образ жизни или склонность быть «совой», также может быть связана с высшим IQ согласно The Independent. Как отмечают эксперты, если вы «сова», ваш уровень IQ в 58% случаев окажется выше, чем у «жаворонков». Некоторые учёные считают, что это может иметь эволюционные корни. Если наши предки не были подвержены «ночным занятиям», то, вероятно, со временем выделилась группа лиц, которые не могли засыпать с наступлением темноты из-за всего, над чем они рассуждали перед сном. То есть более поздняя активность была связана с большей когнитивной гибкостью.

Являются ли эти особенности определяющими

Важно помнить, что эти особенности не являются определяющими для интеллекта, и многие люди с высоким интеллектом не имеют ни одной из них. Эти исследования лишь указывают на интересные корреляции, которые помогут нам лучше понять сложную природу человеческого интеллекта.

Напомним, иррациональное мышление, как обнаружили исследователи, может быть не отдельной чертой, а прямым проявлением более низкого интеллекта. К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета, проанализировав результаты обширного исследования с участием близнецов.