Кривой Рог прощается с 3-летним Тимофеем Цветком (фото)

3-летний Тимофей Цветко

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В Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем Цветком. Жизнь мальчика унесла ракетный удар РФ по детской площадке 4 апреля.

Об этом сообщает "Общественное Днепр".

"Во время атаки они с бабушкой уже направлялись домой - взрыв застал их у подъезда. Бабушка мальчика получила ранение, ее госпитализировали в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Ранее в Кривом Роге провели в последний путь 7-летнего Радислава и 9-летнего Германа.