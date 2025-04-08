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Кривой Рог прощается с 3-летним Тимофеем Цветком (фото)
Ребенку навсегда останется три года, потому что россияне цинично и хладнокровно убили его.
В Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем Цветком. Жизнь мальчика унесла ракетный удар РФ по детской площадке 4 апреля.
Об этом сообщает "Общественное Днепр".
"Во время атаки они с бабушкой уже направлялись домой - взрыв застал их у подъезда. Бабушка мальчика получила ранение, ее госпитализировали в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Ранее в Кривом Роге провели в последний путь 7-летнего Радислава и 9-летнего Германа.