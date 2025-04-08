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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1577
Время на прочтение
1 мин

Кривой Рог прощается с 3-летним Тимофеем Цветком (фото)

Ребенку навсегда останется три года, потому что россияне цинично и хладнокровно убили его.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
3-летний Тимофей Цветко

3-летний Тимофей Цветко

В Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем Цветком. Жизнь мальчика унесла ракетный удар РФ по детской площадке 4 апреля.

Об этом сообщает "Общественное Днепр".

"Во время атаки они с бабушкой уже направлялись домой - взрыв застал их у подъезда. Бабушка мальчика получила ранение, ее госпитализировали в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее в Кривом Роге провели в последний путь 7-летнего Радислава и 9-летнего Германа.

Дата публикации
Количество просмотров
1577
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