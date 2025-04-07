Обстрел Украины баллистикой: эксперт назвал интервалы и ключевую цель Путина

Россия выпустила по Украине усовершенствованные «Искандеры» / © ТСН

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Во время последней атаки россияне били по Украине усовершенствованными ракетами, из-за чего украинские ПВО сбили одну из шести «Искандеров». Почему в этот раз был такой результат и участятся ли обстрелы баллистикой — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

«Да, на сегодняшний день у нас есть проблема. У меня была возможность общаться с военнослужащими, которые имеют отношение к противовоздушной обороне. Стало известно о следующем: россияне усовершенствовали свои „Искандеры“ до такого уровня, что является проблемой даже для „Patriot“. Есть моменты, серьезно усложняющие работу наших операторов», — говорит Селезнев.

Но к этому военный аналитик добавляет: «Война как лучший экзаменатор прорабатывает лучшие практики, алгоритмы применения того или иного вооружения для того, чтобы оно было более эффективным. В контексте вражеских „Искандеров“ это абсолютно верное замечание».

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По мнению Селезнева, украинские военные найдут решение для того, чтобы противостоять усовершенствованным ракетам.

«Конечно. Это постоянное противостояние копья и щита. Конечно, наши специалисты будут работать, чтобы найти решение того, как улучшить работу нашей ПВО. Это технологическая гонка в том, кто сможет создать лучшее оружие или защиту», — говорит эксперт.

На вопрос о том, активизирует ли враг удары усовершенствованными ракетами, понимая их мощность, Селезнев ответил так: «Очевидно: у врага есть ресурсы и он задействует их, чтобы нанести нам наибольший вред. Даже если „Искандеры“ не были бы такими эффективными, как стали сейчас, все равно враг за счет массированного применения ракет и дронов пытался бы придавить нашу систему ПВО. Ничего нового нет. Надеяться на то, что Путин угомонится и выйдет на переговорный трек — не стоит».

При этом эксперт не исключает, что на этот раз крылатых ракет могло быть больше, но украинская армия недавно уничтожила более 90 таких вражеских единиц ударом по российскому аэродрому.

«Есть ли у них еще запасы? Да, есть. Но, по моему мнению, сейчас враг не способен в короткий промежуток времени, в течение нескольких суток восстановить возможности своих самолетов для пусков. Связано ли это с физическим истощением этой авиационной техники, есть ли логистические проблемы — этого точно не известно», — говорит Селезнев.

Резюмируя он добавляет: «Но, масштабная атака была в начале марта, в апреле — тоже в начале месяца. При этом не стоит забывать, что у врага есть наземная компонента, морские носители, поэтому мы должны быть начеку. Враг будет ориентироваться на две позиции: на наличие ресурсов и наличие верифицированной разведывательной информации».

Ранее сообщалось о том, что госпожа США отреагировала на ракетный удар России по Киеву.

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