Наступление России резко замедлилось: с чем это связано

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

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Успехи России на фронте в Украине существенно замедлились за последние месяцы — во многом из-за усовершенствования украинской тактики применения беспилотников и оборонных систем, сообщают западные разведчики и аналитики.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным НАТО, Россия сейчас захватывает в пять раз меньше территорий, чем еще пять месяцев назад. При этом потери среди российских военных растут — в частности, из-за попыток прорвать оборону на востоке.

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"Мы видим, как продвижение РФ уменьшается по мере приближения к плотно застроенным районам, таким как Покровск. Потери остаются очень высокими", - отметил высокопоставленный представитель НАТО.

По словам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, российские наступления уже достигли кульминации - то есть момента, когда расходы превышают возможную отдачу. Солдаты истощены, техника поражена еще до подхода к передовым позициям.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские силы проводят локальные контратаки, особенно на Покровском и Торецком направлениях, где восстанавливают утраченные позиции. По данным ISW, ВСУ также приостановили российские наступления в Запорожской области и сдерживают продвижение врага возле Харькова благодаря эффективным ударам беспилотников.

Конкретно дроны стали решающим инвентарем современной войны. Украина использует их не только для разведки, но и доставки боеприпасов и поражения техники на расстоянии до 10 км от линии фронта. По данным 59-й штурмовой бригады, 85% потерь противника наносят именно беспилотные системы.

Майкл Кофман, аналитик Фонда Карнеги, отмечает, что на сегодняшний день БПЛА ответственны уже свыше 60% ежедневных потерь армии РФ. Их сочетание с артиллерией и минированием существенно усложнило наступательные действия Москвы.

Прошлой осенью Россия смогла продвинуться на 730 км, однако в марте эта цифра сократилась до 143 км. По словам представителя НАТО, украинская армия постепенно возвращает инициативу в отдельных районах.

Несмотря на снижение темпов наступления, Россия не пресекает попыток продвижения — Путин, как отмечают западные аналитики, стремится принять как можно больше территорий к потенциальному началу переговоров. Его стратегическая цель – полный захват Украины – остается неизменной.

Для этого Кремль продолжает увеличивать ресурс давления: недавно президент РФ подписал указ о призыве еще 160 000 солдат – это самое большое количество мобилизованных за последние 14 лет. Впрочем, несмотря на такие масштабы, прорыв обороны ВСУ выглядит маловероятным — из-за истощения армии РФ и серьезных потерь, которые она несет на фронте.