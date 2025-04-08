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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
198
Время на прочтение
1 мин

Трамп пройдет медосмотр: что произошло

Он проверит свое состояние в Военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Дональд Трамп пройдет ежегодный медосмотр в военном госпитале

Дональд Трамп пройдет ежегодный медосмотр в военном госпитале / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп объявил, что 11 апреля пройдет ежегодное медицинское освидетельствование.

Об этом президент США сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить, что в пятницу… я пройду давно запланированное ежегодное медицинское освидетельствование. Я никогда не чувствовал себя лучше, но тем не менее это необходимо сделать», — написал он.

Медосмотр запланирован в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида - одном из самых известных медицинских учреждений США, где обследуют американских лидеров.

Напомним, Трамп заявил , что не доволен обстрелами Украины со стороны России.

Дата публикации
Количество просмотров
198
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