- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп пройдет медосмотр: что произошло
Он проверит свое состояние в Военно-медицинском центре Уолтера Рида.
Президент США Дональд Трамп объявил, что 11 апреля пройдет ежегодное медицинское освидетельствование.
Об этом президент США сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Я рад сообщить, что в пятницу… я пройду давно запланированное ежегодное медицинское освидетельствование. Я никогда не чувствовал себя лучше, но тем не менее это необходимо сделать», — написал он.
Медосмотр запланирован в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида - одном из самых известных медицинских учреждений США, где обследуют американских лидеров.
Напомним, Трамп заявил , что не доволен обстрелами Украины со стороны России.