Трамп пройдет медосмотр: что произошло

Дональд Трамп пройдет ежегодный медосмотр в военном госпитале / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил, что 11 апреля пройдет ежегодное медицинское освидетельствование.

Об этом президент США сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить, что в пятницу… я пройду давно запланированное ежегодное медицинское освидетельствование. Я никогда не чувствовал себя лучше, но тем не менее это необходимо сделать», — написал он.

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Медосмотр запланирован в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида - одном из самых известных медицинских учреждений США, где обследуют американских лидеров.

Напомним, Трамп заявил , что не доволен обстрелами Украины со стороны России.