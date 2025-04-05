Кровавая атака России на Кривой Рог: растет количество пострадавших

Последствия атаки / © t.me/dnipropetrovskaODA

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В Украине 4 апреля, во время траура по жертвам предыдущего ракетного удара 2 апреля, когда погибли четыре человека. Кривой Рог снова подвергся ракетной атаке. Сейчас возросло количество пострадавших.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

«До 72 выросло количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Почти половина пострадавших госпитализированы, 17 – в тяжелом состоянии. Постоянно рядом медики, которые делают максимум спасения их жизней», — рассказал он.

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Кроме того, все горожане, получившие травмы из-за атаки на город БпЛА, на амбулаторном лечении.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал имена погибших детей

Тимофей, 3 года

Эспрессо

Арина, 7 лет

Герман, 9 лет

Даниил, 15 лет

Алина, 15 лет

Никита, 15 лет

Константин, 16 лет

Никита, 17 лет

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.

Российская сторона утверждает, что целью удара была встреча украинских командиров с западными инструкторами, однако украинские военные отвергают эти заявления как дезинформацию.

Президент Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию в ответ на это нападение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге кассетная ракета упала на детскую площадку . 3-летний мальчик скончался в реанимации.