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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
415
Время на прочтение
1 мин

Кровавая атака России на Кривой Рог: растет количество пострадавших

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атаки

Последствия атаки / © t.me/dnipropetrovskaODA

В Украине 4 апреля, во время траура по жертвам предыдущего ракетного удара 2 апреля, когда погибли четыре человека. Кривой Рог снова подвергся ракетной атаке. Сейчас возросло количество пострадавших.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

«До 72 выросло количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Почти половина пострадавших госпитализированы, 17 – в тяжелом состоянии. Постоянно рядом медики, которые делают максимум спасения их жизней», — рассказал он.

Кроме того, все горожане, получившие травмы из-за атаки на город БпЛА, на амбулаторном лечении.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал имена погибших детей

  • Тимофей, 3 года

  • Эспрессо

  • Арина, 7 лет

  • Герман, 9 лет

  • Даниил, 15 лет

  • Алина, 15 лет

  • Никита, 15 лет

  • Константин, 16 лет

  • Никита, 17 лет

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.

Российская сторона утверждает, что целью удара была встреча украинских командиров с западными инструкторами, однако украинские военные отвергают эти заявления как дезинформацию.

Президент Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию в ответ на это нападение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге кассетная ракета упала на детскую площадку . 3-летний мальчик скончался в реанимации.

Дата публикации
Количество просмотров
415
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