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Атака дронов на Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые
Два пожара в Кривом Роге еще ликвидируют спасательницы.
В Кривом Роге после атаки "Шахедов" 5 апреля 2025 года одна женщина пожилого возраста погибла — сгорела в частном доме, куда попал беспилотник.
Об этом информирует в сообщении в соцсетях Киевская областная военная администрация.
Также речь идет о пяти раненых.
Штаб помощи людям разворачиваем перед магазином у памятника технике Второй мировой войны, там, где он был позавчера после ракетной атаки. Местные поймут. Стройматериалы будут через полчаса.
Трамваи на "Дружбу" 5 апреля 2025 утром не будут ходить — перебиты рельсы и контактная сеть.
В двух местах еще пылают пожары, их тушат.
Напомним, что Киевщину атакуют дроны: работают силы ПВО.