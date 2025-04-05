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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Атака дронов на Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые

Два пожара в Кривом Роге еще ликвидируют спасательницы.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака дронов на Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые

© ТСН.ua

В Кривом Роге после атаки "Шахедов" 5 апреля 2025 года одна женщина пожилого возраста погибла — сгорела в частном доме, куда попал беспилотник.

Об этом информирует в сообщении в соцсетях Киевская областная военная администрация.

Также речь идет о пяти раненых.

Штаб помощи людям разворачиваем перед магазином у памятника технике Второй мировой войны, там, где он был позавчера после ракетной атаки. Местные поймут. Стройматериалы будут через полчаса.

Трамваи на "Дружбу" 5 апреля 2025 утром не будут ходить — перебиты рельсы и контактная сеть.

В двух местах еще пылают пожары, их тушат.

Напомним, что Киевщину атакуют дроны: работают силы ПВО.

Дата публикации
Количество просмотров
17
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