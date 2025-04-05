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- Украина
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Киевщину атакуют дроны: работают силы ПВО
Киевскую область атаковали "Шахеды".
В воздушном пространстве Киевской области в ночь на 5 апреля 2025 года зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям.
Об этом информирует в сообщении в соцсетях Киевская областная военная администрация.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Напомним, что ранее в Кривом Роге снова раздались взрывы: город массированно атаковали "Шахеды". Враг не оставлял в покое город.