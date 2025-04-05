Киевщину атакуют дроны: работают силы ПВО

Силы ПВО / © ТСН.ua

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В воздушном пространстве Киевской области в ночь на 5 апреля 2025 года зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям.

Об этом информирует в сообщении в соцсетях Киевская областная военная администрация.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

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Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, что ранее в Кривом Роге снова раздались взрывы: город массированно атаковали "Шахеды". Враг не оставлял в покое город.