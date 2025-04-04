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- Украина
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Удар по Кривому Рогу: в тяжелом состоянии — двое мальчиков 8 и 9 лет
Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых во время удара по Кривому Рогу.
Двоих детей 8 и 9 лет, пострадавших в Кривом Роге от ракетного удара, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко.
По его словам, медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни.
«Информация о количестве пострадавших продолжает меняться. Врачи делают все возможное, чтобы спасти каждую жизнь», — заверил Ситниченко.
«Страшно осознавать, но сейчас двое тяжелых пациентов. И это дети. Ребята 8 и 9 лет», — добавил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. По последним данным, в результате атаки погибли 16 человек, среди них — 6 детей.
Также были ранены 40 человек, среди которых самый младший — трехмесячный ребенок.
Через несколько часов после этой атаки в Кривом Роге снова раздаются взрывы — на этот раз от вражеских «Шахедов».