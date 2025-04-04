Кровавая атака по Кривому Рогу: какой ракетой ударила Россия

Удар по Кривому Рогу 4 апреля / © Владимир Зеленский

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Россияне ударили по Кривому Рогу ракетой «Искандер».

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей.

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Украинский военный журналист Богдан Мирошников уточнил, что, судя по опубликованным фото, это был кассетный «Искандер-м».

«Эпицентрами попаданий стали детская площадка, кафе и двор жилого дома. Еще рядом — школа. Били „Искандером-м“, который гарантирует попадание около 30-50 метров при отсутствии противоракетных комплексов. Это целенаправленный удар по гражданским. Это — теракт», — подчеркнул журналист.

Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. Число жертв постоянно увеличивается.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 14 погибших, среди них 6 детей в результате циничной атаки РФ по Кривому Рогу.

Омбудсмен отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу и подчеркнул, что РФ ударила по жилому району города, где не было ни одного военного объекта.