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Кривава атака по Кривому Рогу: якою ракетою вдарила Росія
Росіяни, ймовірно, вдарили касетним «Іскандером-М» — спеціально, щоб збільшити кількість мирних жертв.
Росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою «Іскандер».
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він наголосив, що це — свідомий удар для того, щоб убити велику кількість людей.
Український військовий журналіст Богдан Мирошников уточнив, що судячи з опублікованих фото, це був касетний «Іскандер-М».
«Епіцентрами влучань стали дитячий майданчик, кафе та двір житлового будинку. Ще поряд школа. Били „Іскандером-М“, який гарантує влучання у коло 30–50 метрів за відсутності протиракетних комплексів. Це цілеспрямований удар по цивільних. Це — теракт», — наголосив журналіст.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі. Кількість жертв постійно зростає.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед яких 6 дітей, внаслідок цинічної атаки РФ по Кривому Рогу.
Омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.