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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кривава атака по Кривому Рогу: якою ракетою вдарила Росія

Росіяни, ймовірно, вдарили касетним «Іскандером-М» — спеціально, щоб збільшити кількість мирних жертв.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Кривому Рогу 4 квітня

Удар по Кривому Рогу 4 квітня / © Володимир Зеленський

Росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою «Іскандер».

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він наголосив, що це — свідомий удар для того, щоб убити велику кількість людей.

Український військовий журналіст Богдан Мирошников уточнив, що судячи з опублікованих фото, це був касетний «Іскандер-М».

«Епіцентрами влучань стали дитячий майданчик, кафе та двір житлового будинку. Ще поряд школа. Били „Іскандером-М“, який гарантує влучання у коло 30–50 метрів за відсутності протиракетних комплексів. Це цілеспрямований удар по цивільних. Це — теракт», — наголосив журналіст.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону у Кривому Розі. Кількість жертв постійно зростає.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед яких 6 дітей, внаслідок цинічної атаки РФ по Кривому Рогу.

Омбудсмен відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу та наголосив, що РФ ударила по житловому району міста, де не було жодного військового об’єкта.

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