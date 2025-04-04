- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 4351
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар балістикою по Кривому Рогу: багато загиблих, серед них діти
Кількість поранених уточнюється.
Російські війська вкотре атакували Кривий Ріг, завдавши масованого удару по житлових кварталах.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Станом на 20:00 відомо, що внаслідок удару балістикою загинули 14 людей, серед них шестеро дітей.
«Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація — згодом», — написав Лисак.
Відомо, що внаслідок удару в місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки. Також горять автівка та гаражі.
За словами Олександра Вілкула, поруч із місцем влучання був дитячий майданчик.
Рятувальники та медики працюють на місці трагедії.
Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки БпЛА 4 квітня 2025 року в Броварському районі постраждала людина.