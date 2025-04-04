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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4351
Час на прочитання
1 хв

Удар балістикою по Кривому Рогу: багато загиблих, серед них діти

Кількість поранених уточнюється.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Наслідки російського удару по Кривому Розі: 12 загиблих, серед них діти, місто у вогні

Наслідки російського удару по Кривому Розі: 12 загиблих, серед них діти, місто у вогні / © Getty Images

Російські війська вкотре атакували Кривий Ріг, завдавши масованого удару по житлових кварталах.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Станом на 20:00 відомо, що внаслідок удару балістикою загинули 14 людей, серед них шестеро дітей.

«Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація — згодом», — написав Лисак.

Відомо, що внаслідок удару в місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки. Також горять автівка та гаражі.

За словами Олександра Вілкула, поруч із місцем влучання був дитячий майданчик.

Рятувальники та медики працюють на місці трагедії.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки БпЛА 4 квітня 2025 року в Броварському районі постраждала людина.

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