Удар баллистикой по Кривому Рогу: много погибших, среди них дети

Последствия российского удара по Кривому Рогу: 12 погибших, среди них дети, город в огне / © Getty Images

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Российские войска в очередной раз атаковали Кривой Рог, нанеся массированный удар по жилым кварталам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По состоянию на 20:00 известно, что в результате удара баллистикой погибли 14 человек, среди них пятеро детей.

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«Постоянно увеличивается и количество пострадавших. Эта информация — позже», — написал Лысак.

Известно, что в результате удара в городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки. Также горят автомобиль и гаражи.

По словам Александра Вилкула, рядом с местом попадания была детская площадка.

Спасатели и медики работают на месте трагедии.

Напомним, в результате вражеской атаки БпЛА 4 апреля 2025 года в Броварском районе пострадал человек.