ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
4351
Время на прочтение
1 мин

Удар баллистикой по Кривому Рогу: много погибших, среди них дети

Количество раненых уточняется.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Последствия российского удара по Кривому Рогу: 12 погибших, в том числе дети, город в огне

Последствия российского удара по Кривому Рогу: 12 погибших, среди них дети, город в огне / © Getty Images

Российские войска в очередной раз атаковали Кривой Рог, нанеся массированный удар по жилым кварталам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По состоянию на 20:00 известно, что в результате удара баллистикой погибли 14 человек, среди них пятеро детей.

«Постоянно увеличивается и количество пострадавших. Эта информация — позже», — написал Лысак.

Известно, что в результате удара в городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки. Также горят автомобиль и гаражи.

По словам Александра Вилкула, рядом с местом попадания была детская площадка.

Спасатели и медики работают на месте трагедии.

Напомним, в результате вражеской атаки БпЛА 4 апреля 2025 года в Броварском районе пострадал человек.

Дата публикации
Количество просмотров
4351
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie