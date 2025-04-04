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Удар баллистикой по Кривому Рогу: много погибших, среди них дети
Количество раненых уточняется.
Российские войска в очередной раз атаковали Кривой Рог, нанеся массированный удар по жилым кварталам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
По состоянию на 20:00 известно, что в результате удара баллистикой погибли 14 человек, среди них пятеро детей.
«Постоянно увеличивается и количество пострадавших. Эта информация — позже», — написал Лысак.
Известно, что в результате удара в городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки. Также горят автомобиль и гаражи.
По словам Александра Вилкула, рядом с местом попадания была детская площадка.
Спасатели и медики работают на месте трагедии.
Напомним, в результате вражеской атаки БпЛА 4 апреля 2025 года в Броварском районе пострадал человек.