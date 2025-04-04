Глава Офиса президента Андрей Ермак / © скриншот с видео

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Представители Украины постоянно проводят консультации с американской стороной, а вскоре состоится следующий раунд переговоров.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время общения с журналистами, передает «Укринформ».

В качестве примера дипломатических отношений с США он привел свои разговоры с советником президента США по безопасности Майком Уолтцем и встречу министра иностранных дел Андрея Сибиги с госсекретарем США Марко Рубио.

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«Конкретных дат [следующей встречи] пока нет, но думаю, что вскоре наши разговоры с американской стороной будут продолжены», — заметил глава ОП.

Андрей Ермак также отметил, что после двух раундов встреч в Саудовской Аравии американская сторона поняла, что Россия не желает мира.

«Украина уже показала свое стремление к полному прекращению огня, но Россия такого желания не разделяет. И американцы это увидели», — подчеркнул он.

По словам главы Офиса президента, главными итогами встречи в Джидде и встречи в Эр-Рияде стало то, что теперь «у американской стороны нет никаких вопросов к Украине».

«Украина демонстрирует свою абсолютную прозрачность позиции, абсолютную адекватность. И поэтому, мы считаем, что действительно, сегодня полное прекращение огня — это действительно то, к чему мы стремимся, и это логично и правильно», — подчеркнул Ермак.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Российская Федерация должна продемонстрировать готовность к завершению полномасштабной войны.