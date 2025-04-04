Голова Офісу президента Андрій Єрмак / © скриншот з відео

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Представники України постійно проводять консультації з американською стороною, а невдовзі відбудеться наступний раунд переговорів.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами, передає «Укрінформ».

Як приклад дипломатичних стосунків зі США він навів свої розмови з радником президента США з питань безпеки Майком Волтцом та зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з держсекретарем США Марко Рубіо.

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«Конкретних дат [наступної зустрічі] поки немає, але думаю, що невдовзі наші розмови з американською стороною будуть продовжені», — зауважив очільник ОП.

Андрій Єрмак також зазначив, що після двох раундів зустрічей у Саудівській Аравії американська сторона зрозуміла, що саме Росія не бажає миру.

«Україна вже показала своє прагнення до повного припинення вогню, але Росія такого бажання не поділяє. І американці це побачили», — наголосив він.

За словами очільника Офісу президента, головними підсумками зустрічі в Джидді і зустрічі в Ер-Ріяді стало те, що тепер «в американської сторони [нема] жодних запитань до України».

«Україна демонструє свою абсолютну прозорість позиції, абсолютну адекватність. І тому, ми вважаємо, що дійсно сьогодні повне припинення вогню — це є дійсно те, чого ми прагнемо, і це є логічним і правильним», — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що протягом найближчих тижнів Російська Федерація повинна продемонструвати готовність до завершення повномасштабної війни.