США поставили Росії "дедлайн" щодо готовності до миру

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Протягом найближчих тижнів Російська Федерація повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.

"Ми зараз у процесі пошуку цих умов. Ми скоро будемо знати через тижні, не місяці, чи готова Росія до миру. Якщо так, то ми можемо закінчити війну, потрібно проштовхувати нашу пропозицію", — додав він.

Реклама

Американський посадовець наголосив, що президент Дональд Трамп бажає завершити війну якомога раніше. Водночас це можливо реалізувати на припустимих для обох сторін умовах.

За його словами, Вашингтон повинен знати рішення Москви, адже Україна продемонструвала готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів. Саме тому Росія також зобов'язана вже незабаром ухвалити рішення про те, чи готова вона до миру.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський і Путін готові до мирної угоди. В переговорах нібито є певний прогрес.

Дата публікації 21:01, 28.03.25 Кількість переглядів 30 США «викручують» надра в України, а Європа формує «коаліцію охочих»!