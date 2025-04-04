Стів Віткофф, Марко Рубіо та Майк Волтц / © Associated Press

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Критики стверджують, що в переговорах щодо України команда США неспроможна зрівнятися з досвідченими ще радянськими переговірниками, які мають десятиліття досвіду роботи з Києвом. Росіян, безсумнівно, переграють своїх американських колег. Незважаючи на гнів президента США Дональда Трампа минулого тижня, його адміністрація далі робить важливі поступки президенту РФ Володимир Путіну.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Адміністрація Трампа двічі заявляла про значний прорив у мирних переговорах щодо війни між Росією та Україною — зокрема, про часткові перемир’я в енергетичному секторі та на Чорному морі. Проте всі сторони надавали зовсім різні тлумачення досягнутих домовленостей, і бойові дії не припинялися.

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Спалах гніву президента США минулими вихідними — коли він розкритикував Путіна за спроби замінити президента України Володимира Зеленського ще до початку мирних переговорів — став першим неявним визнанням того, що переговори йдуть не за планом. Кремль не запропонував жодних суттєвих компромісів, незважаючи на низку важливих поступок з американського боку.

«Не знаю, чи це демонстрація недосвідченості у таких справах. Але це демонструє, що адміністрація Трампа дуже прагне показати будь-який прогрес, щоби мати що назвати успіхом і приховати виклики, які попереду», — сказав ексдиректор із питань Росії в Раді національної безпеки за адміністрації Джорджа Буша, нинішній експерт Ради з міжнародних відносин Томас Грем.

Водночас старший віцепрезидент Центру вивчення президентства та Конгресу США Джошуа Гумінскі применшує ці сумніви. На його думку, підхід адміністрації Трампа — це лише перші кроки для встановлення довіри.

«Я думаю, що це своєрідне „перезавантаження“ мистецтва переговорів у добу Трампа. Це підхід нью-йоркського забудовника до дипломатії — сформувати порядок денний і тримати партнерів у напрузі», — пояснив Гумінскі.

Водночас українців уже втрачають довіру до мирного процесу. Так, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 75% українців вважають, що за Трампа мирна угода буде несправедливою або частково несправедливою.

Ці побоювання посилилися після того, як американська адміністрація від самого початку відмовилася від своїх важелів впливу на Москву. Вона нормалізувала відносини з Росією погодилася з тим, що агресорка зберігає більшість захоплених територій, і виключила вступ України до НАТО.

«У мене також були запитання щодо неупередженості та справедливості. Ми бачили, як президент Трамп і інші представники уряду США постійно робили поступки публічно. А це — не те, що зазвичай робиться на етапі підготовки до переговорів», — висловився директор Женевського центру політики безпеки, ексгендиректор ОБСЄ Томас Ґремінґер.

Чому команда Трампа програє у переговорах з РФ?

Критики стверджують, що американська команда неспроможна зрівнятися з досвідченими радянськими переговірниками, які мають десятиліття досвіду роботи з Україною. До російської делегації входять міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, колишній дипломат Григорій Карасін і Сергій Бесєда — колишній очільник П’ятої служби ФСБ, яка курує операції в Україні.

Американська команда, навпаки, не має досвідчених фахівців з Росії, каже директор Центру Карнеґі «Росія-Євразія» Олександр Ґабуєв. Основний посланець президента США Стів Віткофф — забудовник і друг Трампа.

«Для росіян це дуже проста команда, і вони, безсумнівно, переграють своїх американських колег. Для Росії величезною перемогою стала згода США вести покращення двосторонніх відносин окремо від мирного процесу — як паралельний трек, а не умову миру», — пояснив Ґабуєв.

Незважаючи на минулотижневий гнів Трампа, його адміністрація продовжує робити Путіну важливі поступки. Так, 2 квітня до Вашингтона прибув голова російського Фонду національного добробуту та близький союзник Путіна — Кирило Дмитрієв. Він зустрівся з Віткоффом, хоча перебуває я під американськими санкціями, які довелося тимчасово зняти для цієї поїздки.

Дмитрієв заявив 3 квітня, що провів переговори з кількома посадовцями та обговорював відновлення прямих польотів між Росією та США. Також він стверджував, що «досягнуто значного прогресу щодо перемир’я».

«Росіяни сподіваються, що Трамп стане подарунком, який постійно приносить нові переваги російській зовнішній політиці. Зокрема, руйнування трансатлантичної єдності, що є давньою ціллю Москви», — сказав Ґабуєв.

За оцінками російського аналітика Володимира Пастухова з Університетського коледжу Лондона, різкі зміни в американській зовнішній політиці розглядаються у Кремлі як «революція» і «вікно можливостей».

Як команда Трампа «ведеться» на російські наративи

Дії Росії неодноразово ставили американську сторону в незручне становище протягом усього процесу. Наприклад, перед зустріччю з Віткоффом у Москві Путін поширив непідтверджену інформацію про оточення великої групи українських військових під час наступу в Курській області. Трамп повторив цю інформацію без перевірки та закликав президента РФ до милосердя.

Окрім того, після телефонної розмови між Трампом і Путіним у березні американська сторона оголосила про 30-денне перемир’я в ударах по енергетичній інфраструктурі, але російська сторона не уточнила, що воно стосується лише енергооб’єктів. І США мовчки прийняли цю інтерпретацію, не пояснюючи змін.

Минулого тижня з’явились нові розбіжності: американці заявили про перемир’я у Чорному морі, але російська сторона опублікувала список передумов для цього, включно зі зняттям санкцій з кількох фінансових установ. До речі, це поступки, які вимагали б згоди з боку Євросоюзу, але її не було.

«Фактично, немає жодного перемир’я. Ініціативи щодо Чорного моря також не погоджені з Україною чи Росією. Ми маємо ілюзію прогресу без реальних кроків до втілення обіцяного«, — заявив Грем.

Найбільше обурення викликала беззастережна підтримка Віткоффом фейків Путіна. Зокрема, це стосується твердження, що анексовані регіони України «хотіли стати частиною РФ», бо громадяни нібито «проголосували на референдумах». Насправді ж згідно з міжнародним правом, такі «голосування» є незаконними.

«Складається враження, що він більше посланець Путіна до Трампа, ніж навпаки», — написав у своїй аналітиці професор Лоуренс Фрідман з Королівського коледжу Лондона.

Віткофф також хвалився в інтерв’ю, що Путін молився за Трампа у своїй церкві після замаху в липні.

«Він має повністю некомпетентний вигляд у розумінні природи конфлікту, ніколи не мав справ із Росією та не розуміє, як Путін може маніпулювати ситуацією», — заявив Грем.

Коли у Зеленського в інтерв’ю запитали, чи турбує його просування кремлівських наративів Віткоффим, ось як він відповів: «Віткофф дуже часто цитує наративи Кремля. Я не вважаю, що це наближає нас до миру».

У статті також вказується, що з появою сумнівів щодо мирного процесу Росія та Україна маневрують, щоб скористатися перевагою — або уникнути невигідної воєнної ситуації — у разі невдачі. Мета Москви полягає в тому, щоб звинуватити Київ в разі провалу мирних перемовин, аби США припинили військову та розвідувальну підтримку, відкриваючи Москві шлях до військової перемоги. Україна прагне протилежного.

1 квітня Росія посилила свої жорсткі, максималістські вимоги, коли Рябков поскаржився, що вимога «вирішити проблеми, пов’язані з першопричинами конфлікту» ігнорується США, і «ми не можемо прийняти все це як є».

За словами Грема, оскільки США перебільшують свій прогрес у переговорах, Москва, здається, стурбована тим, що представники Трампа на переговорах не розуміють, наскільки серйозними є ці вимоги.

«Питання в тому, чи вистачить в адміністрації терпіння продовжувати ці переговори і чи зможуть вони вести переговори таким чином, щоб добитися від російської сторони поступок», — сказав він.

До слова, за інформацією Bloomberg із посиланням на джерело, після переговорів у Вашингтоні про припинення вогню США тепер очікують, коли Дмитрієв доповість Путіну, перш ніж сторони зможуть перейти до наступних кроків.