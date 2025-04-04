У Путіна зробили заяву про його розмову з Трампом

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков спростував, що найближчими днями відбудеться розмова між Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Речник російського диктатора також заявив про обережний оптимізм за підсумками контактів російського переговірника щодо України Кирила Дмитрієва у США.

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Окрім того, Пєсков прокоментував повідомлення про те, що радники Трампа пропонують йому не розмовляти з Путіним до того, як Москва погодиться на припинення вогню в Україні.

«Зараз багато фейків, чуток, домислів та відвертої неправди публікується у ЗМІ. Ви знаєте, що Путін підтримав ідею припинення вогню, при цьому він зазначив, що існує багато нюансів, щодо яких потрібно досягти розуміння перед тим, як це робити. Ми продовжуємо контакти та обговорення цих нюансів», — висловився речник Путіна.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що телефонна розмова Трампа і Путіна може відбутися 4 квітня або наступного тижня.