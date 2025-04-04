8-річний хлопчик загриз на смерть свого 10-річного друга

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У штаті Уттар-Прадеш, Індія, 10-річний хлопчик помер після того, як його під час гри декілька разів укусив 8-річний сусід.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Інцидент стався у селі Вінай Каторан. За словами батька загиблого хлопчика, вони з дружиною пішли на поле, залишивши сина в будинку. Тим часом неповнолітній обвинувачений прийшов туди погратися.

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За словами Аніла Кумара, додаткового суперінтенданта поліції Лалітпура, обидві сім’ї є сусідами і належать до однієї громади.

«На підставі скарги, поданої батьком жертви, проти неповнолітнього обвинуваченого було зареєстровано справу за умисне вбивство, яке не є вбивством, і він був доправлений до державного дитячого притулку, де його можуть оцінити на предмет психологічного розладу поведінки», — заявили правоохоронці.

За повідомленнями, двоє дітей побилися під час гри, і неповнолітній обвинувачений продовжив кусати жертву по всьому тілу, зокрема за інтимні місця. Коли потерпілий закричав від болю, сусіди прибігли на місце події і побачили, що він стікає кров’ю, а обвинувачений пішов із дому.

Дізнавшись про це, батьки потерпілого повернулися додому і відвезли його до найближчого медичного центру. Однак лікарі констатували смерть внаслідок сильної кровотечі.

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