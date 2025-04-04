Цього не можна робити з полуницею навесні: втратите врожай

Навесні полуниця потребує певного догляду / © Pixabay

Реклама

Доглядати за полуницею навесні важливо для того, щоб пізніше отримати щедрий врожай.

Важливо пам’ятати, що за будь-яких умов полуницю краще недогодувати, ніж перегодувати (рослини, які отримали забагато добрив, дадуть несмачні й некорисні ягоди).

Зазвичай після зимівлі ґрунт достатньо насичений вологою, проте за цим моментом потрібно уважно стежити, щоб полуниця не відчувала дефіциту води й не почала сохнути.

Реклама

Поливати кущі цієї рослини радять теплою відстояною водою вранці або ввечері. При цьому варто стежити, щоб ґрунт був достатньо зволоженим на глибині до 40 сантиметрів (краще поливати рідше, але глибше).

Цікаво й те, що до цвітіння полуницю радять поливати не під корінь, а методом дощування (коли вода подається у вигляді крапель над рослинами).

Политі грядки корисно замульчувати свіжою соломою.

Саме в середині весни полуниця починає активний ріст, і багато садівників поспішають допомогти їй, видаляючи старе листя. Однак повне обрізання старих листків — це серйозна помилка, яка може призвести до гибелі рослини та втрати врожаю.

Чимало дачників весною розрихлюють ґрунт біля кущів полуниці, що також є великою помилкою. Коріння полуниці розташоване близько до поверхні, і необережне розпушування може пошкодити його.

Читайте у нашій новині — що робити, щоб полуниця виросла великою.