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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Цього не можна робити з полуницею навесні: втратите врожай

Навесні з полуницею краще не здійснювати деякі процедури.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Навесні полуниця потребує певного догляду

Навесні полуниця потребує певного догляду / © Pixabay

Доглядати за полуницею навесні важливо для того, щоб пізніше отримати щедрий врожай.

Важливо пам’ятати, що за будь-яких умов полуницю краще недогодувати, ніж перегодувати (рослини, які отримали забагато добрив, дадуть несмачні й некорисні ягоди).

Зазвичай після зимівлі ґрунт достатньо насичений вологою, проте за цим моментом потрібно уважно стежити, щоб полуниця не відчувала дефіциту води й не почала сохнути.

Поливати кущі цієї рослини радять теплою відстояною водою вранці або ввечері. При цьому варто стежити, щоб ґрунт був достатньо зволоженим на глибині до 40 сантиметрів (краще поливати рідше, але глибше).

Цікаво й те, що до цвітіння полуницю радять поливати не під корінь, а методом дощування (коли вода подається у вигляді крапель над рослинами).

Политі грядки корисно замульчувати свіжою соломою.

Саме в середині весни полуниця починає активний ріст, і багато садівників поспішають допомогти їй, видаляючи старе листя. Однак повне обрізання старих листків — це серйозна помилка, яка може призвести до гибелі рослини та втрати врожаю.

Чимало дачників весною розрихлюють ґрунт біля кущів полуниці, що також є великою помилкою. Коріння полуниці розташоване близько до поверхні, і необережне розпушування може пошкодити його.

Читайте у нашій новині — що робити, щоб полуниця виросла великою.

Дата публікації
Кількість переглядів
195
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