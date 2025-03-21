Названо дві найголовніші корисні властивості полуниці: про це практично ніхто не знає

Полуниця – це одна з найпопулярніших і найсмачніших ягід, однак мало хто знає, що вона має надзвичайну користь для здоров’я та роботи мозку, і ось яку.

Науковці з Державного університету Сан-Дієго (США) зробили важливе відкриття: регулярне вживання полуниці в рази підвищує антиоксидантний захист організму і покращує пам'ять. Результати цього важливого дослідження опубліковані в науковому виданні Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases (NCDM).

Яка найголовніша користь полуниці для здоров’я: дослідження вчених

У масштабному експерименті взяли участь люди 65+, які мали проблеми із зайвою вагою. Важливо зазначити, що на момент початку експерименту у піддослідних не було проблем із пам’яттю, серцем та судинами. Науковці розділили добровольців на дві групи. Одній групі давали плацебо, інша отримувала спеціально розроблений сублімований полуничний напій - смузі.

Полуничний напій, який пили учасники експерименту, містив підвищену концентрацію поліфенолів – потужних антиоксидантних сполук, які захищають клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, та ефективно боряться із запальними процесами в організмі. Варто зазначати, що доза сублімованої полуниці в напої була ретельно розрахована і відповідала двом стандартним порціям свіжих ягід.

Експеримент тривав вісім тижнів, упродовж цього часу піддослідні регулярно проходили комплексне тестування когнітивних функцій і здавали кров для детального лабораторного аналізу.

Після отримання результатів дослідження, вчені зробили шокуючі висновки щодо користі полуниці. У піддослідних, які пили полуничний смузі упродовж восьми тижнів, спостерігалося помірне підвищення швидкості когнітивної обробки інформації та зниження систолічного артеріального тиску.

Однак найбільш значним ефектом стало істотне підвищення антиоксидантного захисту організму від дії вільних радикалів, які спричиняють захворювання на рак. Окрім того, в учасників групи, якы отримували полуницю, помітно покращилася епізодична пам'ять – найважливіша функція мозку, що відповідає за фіксацію та відтворення особистих подій і вражень.

Читайте також:

Ці продукти їдять усі люди, які живуть понад 100 років: повний список

В якому продуктові кальцію в чотири рази більше, ніж у молоці: ніколи не здогадаєтесь