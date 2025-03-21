"Я був здивований": тренер збірної Бельгії назвав причину поразки від України в Лізі націй

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія висловився про поразку від України в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Цей поєдинок став дебютним для 61-річного французького фахівця на посаді керманича "дияволів". У січні цього року він очолив бельгійську збірну замість Доменіко Тедеско.

Гарсія залишився здивований невтішним розвитком подій у матчі з Україною та зазначив, що його команда не впоралася психологічно, але намагатиметься вибратися зі скрутного становища в поєдинку-відповіді.

"Ми проаналізуємо цей матч, але немає сумнівів, що нам потрібно поліпшити гру в обороні. Я очікую реакції від своїх гравців у неділю. Хочу побачити цю реакцію від перших секунд. Нам доведеться грати з ножем у зубах. У неділю ми побачимо, чи справді ми сильна команда. Попереду багато роботи, зокрема й у психологічному плані. Перший матч закінчився, у нас залишилося 90 хвилин гри. Ми повинні бути більш послідовними й передусім грати краще, ніж у другому таймі.

Я був здивований, тому що перший тайм не передбачав такої ситуації після перерви. Ми були недостатньо сильні психологічно. Ми повинні бути командою, здатною виграти матч, навіть якщо пропустимо гол.

До перерви ми контролювали ситуацію і забили хороший гол. Ми пропустили м'яч після індивідуальної помилки. Де Вінтер отримав складний пас. Наші молоді гравці повинні винести з цього урок. Таке трапляється у футболі, навіть якщо він мав вибити м'яч. Але після цього ми не повинні раптово програвати єдиноборства і швидко пропускати другий гол", – цитує Гарсію RTL Info.

Раніше повідомлялося, що головний тренер української збірної Сергій Ребров прокоментував перемогу над Бельгією в першому матчі плейоф Ліги націй.

Також керманич "синьо-жовтих" назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

Крім того, на успіх національної команди відреагував екстренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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