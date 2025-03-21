Мініманти: рецепт нашвидкуруч

Манти – це традиційна страва, яка має глибоке коріння у кухнях народів Центральної Азії, Туреччини та Кавказу. Вони схожі на маленькі пельмені, але відрізняються способом приготування, подачею та начинкою.

Класичні манти готують на пару, однак існує безліч варіацій цієї страви, серед яких особливу популярність мають мініманти, які варяться у воді, а потім подаються з йогуртовим соусом. На сторінці Aytens Kitchen поділилися простим та швидким рецептом приготуванням цієї смачної страви. Якщо ви хочете потішити себе чи своїх близьких традиційною, але водночас легкою у приготуванні стравою, обов’язково спробуйте цей рецепт.

Інгредієнти

Для тіста:

Яйця 1 шт.

Вода 1 склянка

Сіль

Борошно 2,5 склянки

Для начинки:

Фарш (яловичий, баранячий чи курячий) 150 г

Цибуля 1 шт.

Червоний перець

Чорний перець

Сіль

Для соусу:

Натуральний йогурт 250 мл

Часник 1 зубчик

Сіль

Вершкове масло 1 ст. л

Томатна паста 1 ч. л

Сушена петрушка

Приготування

У великій мисці змішайте яйце, воду та сіль. Почніть додавати борошно невеликими порціями, постійно вимішуйте тісто. Воно має бути досить крутим, але еластичним. Після замішування розділіть тісто на дві рівні частини, накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште відпочити на 10 хв. Тим часом підготуйте начинку: змішайте фарш із натертою цибулею, сіллю, чорним і червоним перцем. Добре перемішайте масу. Розкачайте тісто у довгі, тонкі смужки, як показано у відеорецепті. Викладіть фарш уздовж однієї зі смужок і складіть її навпіл, акуратно притиснувши краї. Потім наріжте невеликі шматочки шириною близько двох пальців. Щоб вони не злипалися, злегка притрусіть їх борошном. У великій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте трохи солі. Обережно викладіть мініманти у киплячу воду та варіть приблизно 8-10 хв, поки вони не спливуть на поверхню. Поки манти варяться, підготуйте соус. У мисці змішайте йогурт із натертим часником і сіллю. Окремо розтопіть вершкове масло, додайте томатну пасту та прогрійте кілька хвилин, постійно помішуючи. Готові мініманти викладіть на тарілку, полийте йогуртовим соусом, зверху додайте вершково-томатний соус та посипте сушеною петрушкою.

Подавайте страву теплою.

Поради:

Якщо хочете зробити манти ще ароматнішими, додайте до фаршу дрібно нарізану зелень (кріп, петрушку чи кінзу).

Для гостроти можна використовувати більше червоного перцю чи додати дрібку каєнського перцю.

Якщо у вас немає томатної пасти, її можна замінити свіжими тертими помідорами, обсмаженими у вершковому маслі.

Мініманти можна також заморожувати: викладіть їх на тацю в один шар, заморозьте, а потім зберігайте у пакетах у морозилці.

#kolaymantı #kayserimantısı #kolay #kolaytarif #lezzetliyemekler #sunumtabağı #enlezzetlitarifler #yemek #mantı #lezzetli #yummyfood #tasty #tiktoklike #tiktokfood ♬ Offerta speciale - Marco Graziola @aytens__kitchen Kolay Mantı tarifi Efsane bir mantı bu,üstelik çok pratik Sayfamı takibe almayı unutmayın Pratik mantı: 1 Tane yumurta 1 Çay bardağı su 1 Tatlı kaşığı tuz 2.5 Su bardağı un( kontrollü ekleyin) Kıymalı harç: 150gr kıyma 1 Tane soğan(Rendelenecek) 1 Çay kaşığı kırmızı toz biber,karabiber,tuz Üzeri için: 1 Kase yoğurt 1 diş sarımsak Tuz 1 Yemek kaşığı tereyağ 1 Tatlı kaşığı salça, Kurutulmuş maydonoz Hamura yumurtayı,suyu ve tuzu ekleyip biraz sert bir hamur yoğuralım.Hamuru iki bezeye bölelim ve on dakika dinlendirelim. Bu arada kıymalı harcımızı hazırlayıp bir kenara alalım.birinci bezemizi açalım ve oklava yardımı ile iki parmak genişliğinde uzun şeritler keselim videodaki gibi,bütün beze bitene kadar aynı işlemi yapalım.kıymalı harçtan tam orta kısıma gelecek şekilde ilave edelim videodaki gibi bütün işlem bitince üzerlerine hafif un serperek yapışmayı önleyelim bir tahta üzerine alıp iki parmak genişliği kadar küçük küçük keselim videoda göründüğü gibi üzerini unladığımız tepsinin üzerine alalım.aralıklı olacak şekilde olsunki bir birine yapışmadınlar.ikinci bezeyide anı işlem yapalım.Geniş bir tencereye suyu alıp kaynatalım tuz ilave edelim ve hazırlamış olduğumuz mantıları ilave edip pişirip süzelim.ılıyan mantıları servis tabağına alalım üzerine yoğurt ekleyelim.kızarttığımız salçalı yağıda ilave edip üzerine kuru maydonoz serpiştirelim ve servis yapalım. Yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun #mantıtarifi

Мініманти – це чудовий варіант для тих, хто любить традиційну кухню, але хоче заощадити час. Вони готуються швидше, ніж класичні, мають ніжну текстуру та насичений смак. Спробуйте цей рецепт і він неодмінно стане улюбленим у вашій родині.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати ліниві вареники.

Читайте також: