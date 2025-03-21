Мини-манты: рецепт на скорую руку

Манты – это традиционное блюдо, которое уходит корнями в кухні народов Центральной Азии, Турции и Кавказа. Они похожи на маленькие пельмени, но отличаются способом приготовления, подачей и начинкой.

Классические манты готовят на пару, однако существует множество вариаций этого блюда, среди которых особую популярность получили те, которые варятся в воде, а затем подаются с йогуртовым соусом. На странице Aytens Kitchen поделились простым и быстрым рецептом приготовления этого вкусного блюда. Если вы хотите порадовать себя или своих близких традиционным, но одновременно легким в приготовлении блюдом, обязательно попробуйте этот рецепт.

Ингредиенты

Для теста:

Яйца 1 шт.

Вода 1 стакан

Соль

Мука 2,5 стакана

Для начинки:

Фарш (говяжий, бараний или куриный) 150 г

Лук 1 шт.

Красный перец

Черный перец

Соль

Для соуса:

Натуральный йогурт 250 мл

Чеснок 1 зубчик

Соль

Сливочное масло 1 ст.

Томатная паста 1 ч. л

Сушеная петрушка

Приготовление

В большой миске смешайте яйцо, воду и соль. Начните прибавлять муку небольшими порциями, постоянно вымешивайте тесто. Оно должно быть достаточно крутым, но эластичным. После замешивания разделите тесто на две равные части, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 10 мин. Тем временем подготовьте начинку: смешайте фарш с натертым луком, солью, черным и красным перцем. Хорошо размешайте массу. Раскатайте тесто в длинные, тонкие полоски, как показано в видеорецепте. Выложите фарш вдоль одной из полосок и сложите ее пополам, аккуратно прижав края. Затем нарежьте небольшие кусочки шириной около двух пальцев. Чтобы они не слипались, слегка посыпайте их мукой. В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте немного соли. Осторожно выложите миниманты в кипящую воду и варите около 8-10 мин, пока они не всплывут на поверхность. Пока манты варятся, приготовьте соус. В миске смешайте йогурт с натертым чесноком и солью. Отдельно растопите сливочное масло, добавьте томатную пасту и прогрейте несколько минут постоянно помешивая. Готовые миниманты выложите на тарелку, полейте йогуртовым соусом, сверху добавьте сливочно-томатный соус и посыпьте сушеной петрушкой.

Подавайте блюдо теплым.

Советы:

Если хотите сделать манты еще более ароматными, добавьте к фаршу мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку или кинзу).

Для остроты можно использовать больше красного перца или добавить щепотку каянского перца.

Если у вас нет томатной пасты, ее можно заменить свежими тертыми помидорами, обжаренными в сливочном масле.

Мини-манты можно также замораживать: выложите их на поднос в один слой, заморозьте, а затем храните в пакетах в морозилке.

deneyecek olanlara afiyet şifa olsun #mantitarifi # kolaymantı # kayserimantısı #kolay #kolaytarif Marco Graziola ​ @aytens__kitchen Kolay Mantı tarifi Efsane bir mantı bu,üstelik çok pratik Sayfamı takibe almayı unutmayın Pratik mantı: 1 Tane yumurta 1 Çay bardağı su 1 150gr kıyma 1 Tane soğan(Rendelenecek) 1 Çay kaşığı kırmızı toz biber,karabiber,tuz Uzeri için: 1 Kase yoğurt 1 diş sarımsak Tuz 1 urtayı,suyu ve tuzu ekleyip biraz sert bir hamur yoğuralım.Hamuru iki bezeye bölelim ve on dakika dinlendirelim. Bu arada kıymalı harcımızı hazırlayıp bir kenara alalım.birinci bezemizi açalım v oklava yardımı ile iki parmak genişliğinde uzun şeritler keselim videodaki gibi,bütün beze bitene orta kısıma gelecek şekilde ilave edelim videodaki gibi bütün islem bitince üzerlerine hafif ladığımız tepsinin üzerine alalım.aralıklı olacak šekilde olsunki bir birine yapışmadınlar.ikinci bezeyide anı islem yapalım. edip pişirip süzelim.ılıyan mantıları servis tabağına alalım üzerine yoğurt ekleyelim.kızarttığımız salçalı yağıda ilave edip üzerine kuru maydonoz serpiştirelim ve servis yapalım. Yapıp

Мини-манты – это отличный вариант для тех, кто любит традиционную кухню, но хочет сэкономить время. Они готовятся быстрее, чем классические, обладают нежной текстурой и насыщенным вкусом. Попробуйте этот рецепт и он обязательно станет любимым в вашей семье.

Приятного аппетита!

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