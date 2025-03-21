Названы два самых главных полезных свойства клубники: об этом практически никто не знает

Клубника — это одна из самых популярных и вкусных ягод, однако мало кто знает, что она имеет чрезвычайную пользу для здоровья и работы мозга, и вот какую.

Ученые из Государственного университета Сан-Диего (США) сделали важное открытие: регулярное употребление клубники в разы повышает антиоксидантную защиту организма и улучшает память. Результаты этого важного исследования опубликованы в научном издании Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases (NCDM).

Какая главная польза клубники для здоровья: исследование ученых

В масштабном эксперименте приняли участие люди 65+, у которых были проблемы с лишним весом. Важно отметить, что на момент начала эксперимента у испытуемых не было проблем с памятью, сердцем и сосудами. Ученые разделили добровольцев на две группы. Одной группе давали плацебо, другая получала специально разработанный сублимированный клубничный напиток – смузи.

Клубничный напиток, который пили участники эксперимента, содержал повышенную концентрацию полифенолов – мощных антиоксидантных соединений, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и эффективно борются с воспалительными процессами в организме. Следует отметить, что доза сублимированной клубники в напитке была тщательно рассчитана и соответствовала двум стандартным порциям свежих ягод.

Эксперимент длился восемь недель, в течение этого времени испытуемые регулярно проходили комплексное тестирование когнитивных функций и сдавали кровь для детального лабораторного анализа.

После получения результатов исследования ученые сделали шокирующие выводы о пользе клубники. У испытуемых, пивших клубничный смуззи в течение восьми недель, наблюдалось умеренное повышение скорости когнитивной обработки информации и снижение систолического артериального давления.

Однако наиболее значительным эффектом стало существенное повышение антиоксидантной защиты организма от действия свободных радикалов, вызывающих рак. Кроме того, у участников группы, получавшых клубнику, заметно улучшилась эпизодическая память – важнейшая функция мозга, отвечающая за фиксацию и воспроизведение личных событий и впечатлений.

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