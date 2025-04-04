Этого нельзя делать с клубникой весной: потеряете урожай

Весной клубника нуждается в определенном уходе / © Pixabay

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Ухаживать за клубникой весной важно для того, чтобы позже получить обильный урожай.

Важно помнить, что при любых условиях клубнику лучше недокормить, чем перекормить (растения, получившие много удобрений, дадут невкусные и бесполезные ягоды).

Обычно после зимовки почва достаточно насыщена влагой, однако за этим моментом нужно внимательно следить, чтобы клубника не испытывала дефицита воды и не начала сохнуть.

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Поливать кусты этого растения советуют теплой отстоявшейся водой утром или вечером. При этом следует следить, чтобы почва была достаточно увлажненной на глубине до 40 сантиметров (лучше поливать реже, но глубже).

Интересно и то, что до цветения клубнику советуют поливать не под корень, а методом дождевания (когда вода подается в виде капель над растениями).

Политые грядки полезно замульчировать свежей соломой.

Именно в середине весны клубника начинает активный рост, и многие садоводы спешат помочь ей, удаляя старые листья. Однако полная обрезка старых листьев — это серьезная ошибка, которая может привести к гибели растения и потере урожая.

Многие дачники весной рыхлят почву около кустов клубники, что также является большой ошибкой. Корни клубники расположены близко к поверхности, и неосторожное рыхление может повредить их.

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