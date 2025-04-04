Живописный итальянский регион заплатит 100 000 евро за переезд туда: какие условия

Трентино-Альто-Адидже, Италия / © Getty Images

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В Италии регион Трентино, известный летними пешими прогулками и зимними лыжами, заплатит людям 100 000 евро за переезд туда — но есть несколько серьезных подводных камней.

Как передает Daily Star, один из них состоит в том, что нужно будет отремонтировать заброшенные дома в этой местности.

В настоящее время в 33 городах, рассматриваемых для участия в проекте, количество заброшенных объектов превышает количество заселенного жилья. Принявшие участие в проекте получат 20 000 евро на приобретение пустой недвижимости и грант в размере 80 000 евро на ее реконструкцию.

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Еще один нюанс программы состоит в том, что жильцы должны пообещать проживать или арендовать недвижимость в течение 10 лет, в противном случае они рискуют потерять грант. Кроме того, участвующие в программе могут подавать заявки на финансирование максимум трех объектов недвижимости в каждом селе и должны удерживать цены на аренду на «умеренном» уровне.

Расходы на ремонт также не должны превышать 200 000 евро, то есть новые владельцы не могут потратить более 120 000 евро собственных средств на модернизацию объекта недвижимости. По данным CNN, лицам младше 45 лет, которые уже проживают в этом районе, запрещено подавать заявки на участие в программе.

«Это мероприятие, направленное на создание сети сообществ идентичности в условиях сильной депопуляции», — говорится в заявлении провинции Трентино. Маурицио Фугатти, президент Тренто, сказал, что «экспериментальная акция» направлена на «укрепление социальной сплоченности в регионе Трентино».

Издание Immobiliare News сообщило, что местный совет Тренто выделил 10 миллионов евро в течение двух лет в поддержку проекта. Полный список муниципалитетов, которые получат право на участие в проекте, будет объявлен в следующем году, но ожидается, что в него войдут такие города, как Валь-ди-Нон, где уровень депопуляции превысил 11%.

Регион Трентино располагает удивительным ландшафтом, в котором расположены Доломитовые Альпы и несколько исторических достопримечательностей. Посетители наслаждаются природой и культурой, а также множеством старинных сел, которыми изобилует регион.

Регион расположен на северо-востоке Италии, в самом сердце Итальянских Альп, между озером Гарда и Доломитовыми Альпами. Несколько крупных городов также расположены неподалеку: Милан — чуть менее трех часов езды, Венеция — чуть более двух часов, а Верона — чуть менее часа езды на поезде.

Главный город региона — Тренто — является домом для ренессансных фресок, украшающих стены зданий в историческом центре. Удивительными местами, которые стоит посетить, являются MUSE — инновационный музей естественных наук — и замок Кастелло дель Буонконсильо, который может похвастаться готическими фресками Торре дель Аквила.

Зимой регион имеет более 800 километров горнолыжных склонов, а летом посетители могут наслаждаться пешим туризмом, горными велосипедами и скалолазанием.

Напомним, другая популярная европейская страна заплатит 84 000 евро купившим там жилье.