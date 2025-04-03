Турист с украинскими корнями оставил кока-колу для самого изолированного племени: его арестовали

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Американского туриста арестовали за то, что он якобы отправился на отдаленный остров в Индийском океане и оставил банку кока-колы для самого изолированного племени в мире.

Об этом сообщает Daily Star.

Михаил Поляков обвиняется в том, что он без разрешения посетил остров Северный Сентинел и оставил там напиток и кокосовый орех как «подношение» племени.

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24-летний мужчина, отец которого имеет украинское происхождение, прибыл в Порт-Блер, столицу Андаманских и Никобарских островов, 26 марта, а через три дня отправился на запретный остров.

29 марта он совершил 38-километровое путешествие от пляжа Курма Дера до острова на самодельной лодке, вооруженный биноклем и свистком.

Он достиг северо-восточного берега около 10 утра и начал подавать сигналы, чтобы привлечь внимание изолированного племени. Проведя около часа на своей надувной лодке, Поляков неоднократно свистел в свисток, но не получил никакого ответа.

Остров Северный Сентинел / © Getty Images

Тогда он решил высадиться на остров на пять минут, во время которых записал видео, собрал образцы и оставил банку кока-колы и кокосовый орех в качестве подарков для племени сентинелес. Его действия повлекли за собой тревогу, поскольку островяне известны своей враждебностью к чужакам, а приближение к ним строго запрещено индийскими властями.

Племя сентинельцев, обитающее на острове Северный Сентинел, считается одной из самых изолированных и уязвимых групп в мире. У них есть история агрессии относительно тех, кто пытается вступить с ними в контакт, а индийское правительство уже давно запретило посетителям въезд на их территорию.

Эта мера направлена на защиту племени от внешних болезней, которые могут уничтожить их популяцию, поскольку они не имеют иммунитета к распространенным болезням, таким как корь или грипп.

Сентинельцы

Путешествие Полякова, по словам полиции, было спланированным. Как сообщается, он изучил морские условия, приливы и потенциальные точки высадки, прежде чем попытаться добраться до острова. Проведя около пяти минут на закрытом берегу, он вернулся на пляж Курма-Дера около 19:00, где его заметили местные рыбаки и известили власть.

По возвращении полиция арестовала Полякова и изъяла его лодку, подвесной мотор и камеру GoPro, на которой были сняты кадры его высадки на берег.

Сейчас следователи допрашивают персонал отеля в Порт-Блэр, чтобы выяснить его передвижение в регионе. Генеральный директор полиции Андаманских и Никобарских островов подтвердил факт ареста. Инцидент вызвал возмущение со стороны групп по защите прав коренных народов.

Кэролайн Пирс, директор Survival International, осудила действия Полякова как безрассудные и опасные. По ее словам, он поставил под угрозу не только свою безопасность, но и жизнь племени сентинельцев.

«Неконтактные народы не имеют иммунитета к распространенным внешним болезням», — сказала Пирс. «То, что сделал этот человек безответственно, он поставил целую группу людей под угрозу уничтожения».

Попытка Полякова связаться с племенем восходит к тому, как в ноябре в 2018 году племя убило американского миссионера Джона Чау после неоднократных попыток связаться с ним.

Чау, пытавшийся проповедовать христианство среди племени, был встречен враждебно и в конце концов убит стрелами, когда он приблизился к острову.

Позже сообщалось, что племя унесло его тело, и несмотря на попытки индийского правительства вернуть его, оно остается на острове.

Напомним, на острове в Океании абориген носит украинский трезубец и знает о войне.