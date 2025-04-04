Мальовничий італійський регіон заплатить 100 000 євро за переїзд туди: які умови

Трентіно-Альто-Адідже, Італія / © Getty Images

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В Італії регіон Трентіно, відомий літніми пішими прогулянками і зимовими лижами, заплатить людям 100 000 євро за переїзд туди — але є декілька серйозних підводних каменів.

Як передає Daily Star, один із підступів полягає в тому, що потрібно буде відремонтувати занедбані будинки в цій місцевості.

Наразі у 33 містах, які розглядаються для участі в проєкті, кількість занедбаних об’єктів перевищує кількість заселеного житла. Ті, хто візьме участь у проєкті, отримають 20 000 євро на придбання порожньої нерухомості та грант у розмірі 80 000 євро на її реконструкцію.

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Ще один нюанс програми полягає в тому, що мешканці повинні пообіцяти проживати або орендувати нерухомість протягом 10 років, інакше вони ризикують втратити грант. Крім того, ті, хто бере участь у програмі, можуть подавати заявки на фінансування максимум трьох об’єктів нерухомості в кожному селі і повинні утримувати ціни на оренду на «помірному» рівні.

Витрати на ремонт також не повинні перевищувати 200 000 євро, тобто нові власники не можуть витратити більш ніж 120 000 євро власних коштів на модернізацію об’єкта нерухомості. За даними CNN, особам, молодшим 45 років, які вже проживають у цьому районі, заборонено подавати заявки на участь у програмі.

«Це захід, спрямований на створення мережі спільнот ідентичності в умовах сильної депопуляції», — йдеться в заяві провінції Трентіно. Мауріціо Фугатті, президент Тренто, сказав, що «експериментальна акція» спрямована на «зміцнення соціальної згуртованості в регіоні Трентіно».

Видання Immobiliare News повідомило, що місцева рада Тренто виділила 10 мільйонів євро протягом двох років на підтримку проєкту. Повний список муніципалітетів, які отримають право на участь у проєкті, буде оголошено наступного року, але очікується, що до нього увійдуть такі міста, як Валь-ді-Нон, де рівень депопуляції перевищив 11%.

Регіон Трентіно має дивовижний ландшафт, в якому розташовані Доломітові Альпи та декілька історичних пам’яток. Відвідувачі насолоджуються природою і культурою, а також безліччю старовинних сіл, якими рясніє регіон.

Регіон розташований на північному сході Італії, в самому серці Італійських Альп, між озером Гарда і Доломітовими Альпами. Декілька великих міст також розташовані неподалік: Мілан — трохи менше ніж за три години їзди, Венеція — трохи більше ніж за дві години, а Верона — трохи менше ніж за годину їзди поїздом.

Головне місто регіону — Тренто — є домом для ренесансних фресок, які прикрашають стіни будівель в історичному центрі. Дивовижними місцями, які варто відвідати, є MUSE — інноваційний музей природничих наук — і замок Кастелло дель Буонконсільо, який може похвалитися готичними фресками Торре дель Аквіла.

Взимку регіон має понад 800 кілометрів гірськолижних схилів, а влітку відвідувачі можуть насолоджуватися пішим туризмом, гірськими велосипедами та скелелазінням.

Нагадаємо, інша популярна європейська країна заплатить 84 000 євро тим, хто купив там житло.