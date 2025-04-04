Пацюк-герой: неймовірна історія крихітного сапера, який врятував сотні життів (фото)

Щур Ронін шукає вибухівку / © Guinness World Records

Реклама

У Всесвітній день щурів, 4 квітня, Книга рекордів Гіннеса поділилася історією одного пацюка-рекордсмена.

Про це йдеться на сайті GWR.

Щури не займають високих позицій у списках улюблених тварин більшості людей. Утім, понад 25 років бельгійська некомерційна організація APOPO намагається відновити репутацію цих гризунів, яка давно зіпсована, а також допомагає громадянам країн, що постраждали внаслідок конфліктів. Представники організації мають за мету перевернути наратив з огидних шкідників на супергеройських службових тварин.

Реклама

APOPO започаткувала програму, в рамках якої вони навчають африканських гігантських щурів (Cricetomys ansorgei) винюхувати хімікати в покинутих шахтах та іншу зброю, що залишається після воєнних дій. Це відбувається у тісній співпраці з Сільськогосподарським університетом Сокуне в Танзанії, де народжуються і вирощуються всі щури. Наразі налічується 104 активних рекрути-гризуни, або, як їх любить називати APOPO, герої-щури.

Ці чотирилапі експерти з виявлення бомб розгорнуті в різних регіонах світу, де за допомогою спеціалістів-кінологів вони починають застосовувати свою підготовку на практиці, виявляючи пристрої, які можуть бути смертельними або спричинити каліцтва, якщо на них ненавмисно наступить перехожий.

Ця важлива робота робить відчутні зміни для людей, які десятиліттями живуть зі страхом, що один невірний крок у повсякденному житті може стати останнім.

Маленькі тіла пацюків (вони занадто легкі, щоб спрацювати на закладену вибухівку), гострий інтелект і потужний нюх роблять їх ідеальними для цієї роботи. Попри небезпеку для людей, організація підкреслює, що під час виконання цієї роботи серед щурів не було жодної жертви.

Щур Ронін / © Guinness World Records

Доводячи свою універсальність, деякі щури-герої також можуть використовувати свої надчутливі нюхові здібності для виявлення туберкульозу в медичних умовах. Вони допомагають підвищити швидкість і точність діагностики цього високоінфекційного захворювання, що є життєво важливим для запобігання епідемії, особливо в районах, де ресурси обмежені через війну або бідність.

Від моменту заснування APOPO 1997 року Бартом Вітдженсом, проєкт очистив від 169 713 наземних мін та інших вибухонебезпечних предметів у постраждалих від війни регіонах Африки, Європи та Південно-Східної Азії. Цей подвиг є спільним досягненням багатовидової армії саперів, до якої входять щури, собаки і люди.

Одного особливо працьовитого гризуна, який заслуговує на увагу у Всесвітній день щурів, звуть Ронін. Від серпня 2021 року до лютого 2025 року він один виявив 109 наземних мін, а також ще 15 НВБ (боєприпасів, що не вибухнули) — і все це в регіоні Сієм Ріп у Камбоджі. Це означає, що Ронін тепер претендує на звання щура, який виявив найбільше наземних мін.

Щур-сапер Ронін виявив 109 мін / © Guinness World Records

Попереднім володарем цієї нагороди був ще один герой APOPO — Магава, який вийшов на пенсію в травні 2021 року, маючи на своєму рахунку 71 міну, а також 38 НВБ, виявлені за майже п’ять років. За свою службу він навіть був нагороджений медаллю за хоробрість від благодійної організації PDSA, але, на жаль, помер від старості в січні 2022 року.

Роніна, якому зараз п’ять років, описують як «працьовитого, але водночас доброзичливого і спокійного».

«Успіх Роніна, ймовірно, походить від його гострої уваги, сильної трудової етики та любові до вирішення проблем Його інтелект і природна допитливість допомагають йому залишатися зацікавленим. Пошук наземних мін для нього як весела гра, і для нього не буває двох однакових днів», — прокоментувала Лілі Шаллом з APOPO.

Щур-сапер Ронін / © Guinness World Records

У вільний від роботи час Ронін любить «вигадувати, як дістатися захованих ласощів або долати смугу перешкод у своєму ігровому вольєрі» з місцевими кураторами, з якими він мешкає в Камбоджі.

Головна кураторка Роніна, Фанні, розповіла GWR: «Досягнення Роніна є свідченням неймовірного потенціалу щурів. Він не просто актив, він цінний партнер і колега».

«Всесвітній день щурів 4 квітня також є Міжнародним днем інформування про наземні міни! Зранку Ронін наполегливо працюватиме, допомагаючи знайти якомога більше наземних мін та інших прихованих небезпек. Коли він повернеться на базу, на нього чекає особливе свято „П’ятниця з повними щоками“ — заслужена нагорода за його відданість та службу!» — додала Шаллом.

Щур-сапер Ронін / © Guinness World Records

Нагадаємо, як сапери вже зараз розміновують українські території та яку техніку отримують для цього.