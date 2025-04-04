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"Галочка": як правильно вживати та чим замінити в українській мові
Як правильно сказати «поставити галочку» українською.
Що таке «галочка»
«Галочка» — це позначка у вигляді «✓», яка використовується для позначення згоди, включення, обліку або виконання чого-небудь. Наприклад, у списках, чекбоксах або для позначення правильної відповіді.
Слово «галочка» часто використовується в розмовній мові, але не завжди є коректним. Залежно від контексту, існують різні варіанти заміни цього слова на більш українські відповідники.
Як правильно сказати «галочка» українською
В українській мові існують такі варіанти заміни слова «галочка»:
Позначка — це найбільш офіційний варіант, який використовується в діловому мовленні та документах.
Прапорець — цей варіант також є коректним і часто використовується в розмовній мові.
Пташка — цей варіант є розмовним і може використовуватися в неформальному спілкуванні.
Зачерк — цей варіант використовується в контексті позначення вибору в електронних формах.
Чекбокс (чекмарк) — англіцизм, який також використовується в контексті електронних форм.
Як правильно сказати «поставити галочку» українською
Фраза «поставити галочку» є калькою з російської мови. В українській мові краще використовувати такі варіанти:
Поставити позначку — це найбільш коректний варіант.
Відмітити пункт — варіант, який підходить для позначення вибору в списках.
Мовознавиця Оксана Миколаївна зазначає, що в розмовно-побутовому мовленні ми можемо називати цей знак — «галочка», «пташка», «прапорець», «зачерк» або навіть англіцизми «чекбокс/чекмарк». Але офіційна назва — «позначка». Тому в діловому мовленні ми кажемо — ставити позначку.
Чи можна казати українською «для галочки»
Фраза «для галочки» означає зробити щось недбало, формально. В українській мові можна використовувати такі варіанти: «для годиться», «для форми», «аби було».
Приклади правильного вживання «галочки»:
«У формі обов’язково поставте позначку навпроти обраного варіанта»
«Для підтвердження згоди потрібно поставити галочку в чекбоксі»
«Якщо ви завершили завдання, відмітьте його пташкою в списку»
«Він зробив це лише для годиться, аби від нього відстали»
Отже, слово «галочка» не є забороненим в українській мові, але краще використовувати більш коректні варіанти, такі як «позначка», «прапорець» або «пташка», залежно від контексту. Фраза «поставити галочку» є калькою з російської мови, тому краще використовувати варіанти «поставити позначку» або «відмітити пункт».