ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

"Галочка": як правильно вживати та чим замінити в українській мові

Як правильно сказати «поставити галочку» українською.

Автор публікації
Ганна Носова Ганна Носова
Галочка українською

Галочка українською

Що таке «галочка»

«Галочка» — це позначка у вигляді «✓», яка використовується для позначення згоди, включення, обліку або виконання чого-небудь. Наприклад, у списках, чекбоксах або для позначення правильної відповіді.

Слово «галочка» часто використовується в розмовній мові, але не завжди є коректним. Залежно від контексту, існують різні варіанти заміни цього слова на більш українські відповідники.

Як правильно сказати «галочка» українською

В українській мові існують такі варіанти заміни слова «галочка»:

  • Позначка — це найбільш офіційний варіант, який використовується в діловому мовленні та документах.

  • Прапорець — цей варіант також є коректним і часто використовується в розмовній мові.

  • Пташка — цей варіант є розмовним і може використовуватися в неформальному спілкуванні.

  • Зачерк — цей варіант використовується в контексті позначення вибору в електронних формах.

  • Чекбокс (чекмарк) — англіцизм, який також використовується в контексті електронних форм.

Як правильно сказати «поставити галочку» українською

Фраза «поставити галочку» є калькою з російської мови. В українській мові краще використовувати такі варіанти:

  • Поставити позначку — це найбільш коректний варіант.

  • Відмітити пункт — варіант, який підходить для позначення вибору в списках.

Мовознавиця Оксана Миколаївна зазначає, що в розмовно-побутовому мовленні ми можемо називати цей знак — «галочка», «пташка», «прапорець», «зачерк» або навіть англіцизми «чекбокс/чекмарк». Але офіційна назва — «позначка». Тому в діловому мовленні ми кажемо — ставити позначку.

Чи можна казати українською «для галочки»

Фраза «для галочки» означає зробити щось недбало, формально. В українській мові можна використовувати такі варіанти: «для годиться», «для форми», «аби було».

Приклади правильного вживання «галочки»:

  • «У формі обов’язково поставте позначку навпроти обраного варіанта»

  • «Для підтвердження згоди потрібно поставити галочку в чекбоксі»

  • «Якщо ви завершили завдання, відмітьте його пташкою в списку»

  • «Він зробив це лише для годиться, аби від нього відстали»

Отже, слово «галочка» не є забороненим в українській мові, але краще використовувати більш коректні варіанти, такі як «позначка», «прапорець» або «пташка», залежно від контексту. Фраза «поставити галочку» є калькою з російської мови, тому краще використовувати варіанти «поставити позначку» або «відмітити пункт».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie