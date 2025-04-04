8-летний мальчик загрыз насмерть своего 10-летнего друга

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В штате Уттар-Прадеш, Индия, 10-летний мальчик скончался после того, как его во время игры несколько раз укусил 8-летний сосед.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в селе Винай Каторан. По словам отца погибшего мальчика, они с женой ушли на поле, оставив сына в доме. Тем временем несовершеннолетний обвиняемый пришел туда поиграть.

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По словам Анила Кумара, дополнительного суперинтенданта полиции Лалитпура, обе семьи живут по соседству и принадлежат к одной общине.

«На основании жалобы, поданной отцом жертвы, против несовершеннолетнего обвиняемого было зарегистрировано дело за умышленное убийство, не являющееся убийством, и он был доставлен в государственный детский приют, где его могут оценить на предмет психологического расстройства поведения», — заявили правоохранители.

По сообщениям, двое детей подрались во время игры, и несовершеннолетний обвиняемый продолжил кусать жертву по всему телу, в том числе за интимные места. Когда потерпевший закричал от боли, соседи прибежали на место происшествия и увидели, что он истекает кровью, а обвиняемый ушел из дома.

Узнав об этом, родители потерпевшего вернулись домой и отвезли его в ближайший медицинский центр. Однако врачи констатировали смерть в результате сильного кровотечения.

Напомним, бандиты подожгли гроб конкурента во время похорон.