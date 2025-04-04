У Путина сделали заявление о его разговоре с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН

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Спикер президента России Дмитрий Песков опроверг, что в ближайшие дни состоится разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Спикер российского диктатора также заявил об осторожном оптимизме по итогам контактов российского переговорщика по Украине Кирилла Дмитриева в США.

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Кроме того, Песков прокомментировал сообщение о том, что советники Трампа предлагают ему не разговаривать с Путиным до того, как Москва согласится на прекращение огня в Украине.

«Сейчас много фейков, слухов, домыслов и откровенной лжи публикуется в СМИ. Вы знаете, что Путин поддержал идею прекращения огня, при этом отметил, что существует много нюансов, относительно которых нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем контакты и обсуждение этих нюансов», — высказался спикер Путина.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что телефонный разговор Трампа и Путина может состояться 4 апреля или на следующей неделе.