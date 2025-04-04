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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2927
Время на прочтение
1 мин

У Путина сделали заявление о его разговоре с Трампом

Спикер Путина заявил, что переговоры с США продолжаются, но дата разговора с Трампом — выдумка.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН

Спикер президента России Дмитрий Песков опроверг, что в ближайшие дни состоится разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Спикер российского диктатора также заявил об осторожном оптимизме по итогам контактов российского переговорщика по Украине Кирилла Дмитриева в США.

Кроме того, Песков прокомментировал сообщение о том, что советники Трампа предлагают ему не разговаривать с Путиным до того, как Москва согласится на прекращение огня в Украине.

«Сейчас много фейков, слухов, домыслов и откровенной лжи публикуется в СМИ. Вы знаете, что Путин поддержал идею прекращения огня, при этом отметил, что существует много нюансов, относительно которых нужно достичь понимания перед тем, как это делать. Мы продолжаем контакты и обсуждение этих нюансов», — высказался спикер Путина.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что телефонный разговор Трампа и Путина может состояться 4 апреля или на следующей неделе.

Дата публикации
Количество просмотров
2927
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