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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
987
Время на прочтение
1 мин

Посланец Путина рассказал подробности переговоров в Вашингтоне

Российский представитель утверждает, что администрация Трампа слышит позицию государства-агрессора.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в Вашингтоне достигнут «значительный прогресс» относительно договоренности о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.

По словам Дмитриева, он провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации США и добавил, что сроки новых переговоров между РФ и Соединенными Штатами будут определены в ближайшее время.

Посланец Путина отметил, что администрация Трампа «настроена творчески и ведет себя в диалоге с РФ уважительно».

«Администрация Трампа слышит позицию РФ», — утверждает он.

Дмитриев также сообщил, что РФ и США обсуждают возобновление прямого авиасообщения, а компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями.

Напомним, спецпосланник президента США по делам Украины Кит Келлог заявил, что война в Украине находится на пороге прекращения огня, но обе стороны должны пойти на уступки.

Дата публикации
Количество просмотров
987
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