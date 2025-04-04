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Посланец Путина рассказал подробности переговоров в Вашингтоне
Российский представитель утверждает, что администрация Трампа слышит позицию государства-агрессора.
Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в Вашингтоне достигнут «значительный прогресс» относительно договоренности о прекращении огня в Украине.
Об этом сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.
По словам Дмитриева, он провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации США и добавил, что сроки новых переговоров между РФ и Соединенными Штатами будут определены в ближайшее время.
Посланец Путина отметил, что администрация Трампа «настроена творчески и ведет себя в диалоге с РФ уважительно».
«Администрация Трампа слышит позицию РФ», — утверждает он.
Дмитриев также сообщил, что РФ и США обсуждают возобновление прямого авиасообщения, а компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями.
Напомним, спецпосланник президента США по делам Украины Кит Келлог заявил, что война в Украине находится на пороге прекращения огня, но обе стороны должны пойти на уступки.