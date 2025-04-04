Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев / © Associated Press

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Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в Вашингтоне достигнут «значительный прогресс» относительно договоренности о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС.

По словам Дмитриева, он провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации США и добавил, что сроки новых переговоров между РФ и Соединенными Штатами будут определены в ближайшее время.

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Посланец Путина отметил, что администрация Трампа «настроена творчески и ведет себя в диалоге с РФ уважительно».

«Администрация Трампа слышит позицию РФ», — утверждает он.

Дмитриев также сообщил, что РФ и США обсуждают возобновление прямого авиасообщения, а компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из РФ европейскими компаниями.

Напомним, спецпосланник президента США по делам Украины Кит Келлог заявил, что война в Украине находится на пороге прекращения огня, но обе стороны должны пойти на уступки.