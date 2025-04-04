"Челси" одержал победу над "Тоттенхэмом" и вернулся в зону Лиги чемпионов (видео)

"Челси" / © Associated Press

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"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в заключительном матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Лондонское дерби на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилось со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии "синие" забили на 50-й минуте. Автором результативного удара стал Энцо Фернандес.

На 56-й минуте подопечные Энцо Марески могли увеличить свое преимущество в счете, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол Мойзеса Кайседо был отменен из-за офсайда.

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На 69-й минуте уже "шпоры" имели шанс сравнять счет в игре, но мяч Папе Матара Сарра после вмешательства VAR судьи не засчитали из-за фола.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку на игру, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Челси" – "Тоттенхэм"

Благодаря этой победе "Челси" (52 очка) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Пенсионеры" вернулись в зону Лиги чемпионов, обойдя в турнирной таблице "Манчестер Сити" (51 балл) и "Ньюкасл" (50 пунктов).

"Тоттенхэм" располагается на 14-й позиции, имея в своем активе 34 очка.

В следующем туре АПЛ "синие" на выезде сыграют против "Брентфорда" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а "шпоры" примут "Саутгемптон". Оба матча состоятся 6 апреля.