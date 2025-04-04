США предложили соглашение о ископаемых еще одной стране

Администрация Трампа предлагает соглашение о ископаемых африканской стране / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты ведут переговоры об инвестировании миллиардов долларов в Конго, страну, богатую редкими полезными ископаемыми, и хотят помочь положить конец вооруженному конфликту на востоке страны.

Об этом заявил главный советник президента Дональда Трампа по Африке Массад Булос в четверг, 3 апреля, во время визита в столицу этой африканской страны Киншасу, сообщает Reuters.

Демократическая Республика Конго (ДРК), богатая кобальтом, литием и ураном, борется с повстанцами M23, которых поддерживает Руанда. Они завоевали значительную часть конголезской территории.

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Еще в прошлом месяце США заявили, что открыты для изучения партнерства с Конго в области критических полезных ископаемых после того, как конголезский сенатор связался с американскими чиновниками, чтобы представить им соглашение о разработке полезных ископаемых в обмен на безопасность.

«Мы рассмотрели предложение Конго, и мы с президентом договорились о путях его развития», — сказал старший советник США по Африке Массад Булос в четверг после встречи с президентом Конго Феликсом Тшисекеди в Киншасе.

Однако никаких подробностей не было обнародовано.

Как США будут работать в Конго, неясно, но Булос предположил, что американские компании будут привлечены.

«Будьте уверены, американские компании работают прозрачно и стимулируют местную экономику. Это многомиллиардные инвестиции», — сказал он.

Джозеф Бангакья, конголезский парламентарий и президент парламентской группы дружбы между Конго и США, сказал Reuters, что депутаты готовят законопроект о содействии деловому климату в центральноафриканской стране.

«Для нашей страны важно достичь торгового соглашения с Соединенными Штатами», — сказал он.

Напомним, вариант соглашения о полезных ископаемых с Украиной не содержит гарантий безопасности и сформулирован как способ для Украины возместить США средства. Это вызывает серьезную обеспокоенность в Киеве.