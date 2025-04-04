США запропонували угоду про копалини ще одній країні

Адміністрація Трампа пропонує угоду про копалини африканській країні / © ТСН.ua

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Сполучені Штати ведуть переговори про інвестування мільярдів доларів у Конго, країну, багату на рідкісні корисні копалини, і хочуть допомогти покласти край конфлікту, що вирує на сході країни.

Про це заявив головний радник президента Дональда Трампа по Африці в четвер, 3 квітня, під час візиту до столиці цієї африканської країни Кіншаси, повідомляє Reuters.

Демократична Республіка Конго (ДРК), багата на кобальт, літій і уран, бореться з повстанцями M23, яких підтримує Руанда. Вони завоювали значну частину конголезької території.

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Ще минулого місяця США заявили, що відкриті для вивчення партнерства з Конго в галузі критичних корисних копалин, після того як конголезький сенатор зв’язався з американськими чиновниками, щоб представити їм угоду про розробку корисних копалин в обмін на безпеку.

«Ми розглянули пропозицію Конго, і ми з президентом домовилися про шляхи її розвитку», — сказав старший радник США з питань Африки Массад Булос у четвер після зустрічі з президентом Конго Феліксом Тшісекеді в Кіншасі.

Однак жодних подробиць не було оприлюднено.

Як США працюватимуть у Конго, незрозуміло, але Булос припустив, що американські компанії будуть залучені.

«Будьте впевнені, американські компанії працюють прозоро і будуть стимулювати місцеву економіку. Це багатомільярдні інвестиції», — сказав він.

Джозеф Бангак’я, конголезький парламентарій і президент парламентської групи дружби між Конго і США, сказав Reuters, що депутати готують законопроект про сприяння діловому клімату в центральноафриканській країні.

«Для нашої країни важливо досягти торгової угоди зі Сполученими Штатами», — сказав він.

Нагадаємо, варіант угоди про корисні копалини з Україною не містить гарантій безпеки та був сформульований як спосіб для України відшкодувати США кошти. Це викликає серйозні занепокоєння у Києві.