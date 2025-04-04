Посланець Путіна розповів подробиці переговорів у Вашингтоні

Спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв / © Associated Press

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Спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв заявив, що на переговорах у Вашингтоні досягнуто «значного прогресу» щодо домовленості про припинення вогню в Україні.

Про це повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС.

За словами Дмитрієва, він провів у Вашингтоні зустрічі з ключовими членами адміністрації США та додав, що терміни нових переговорів між РФ та Сполученими Штатами буде визначено найближчим часом.

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Посланець Путіна зазначив, що адміністрація Трампа «налаштована творчо і поводиться в діалозі з РФ шанобливо».

«Адміністрація Трампа чує позицію РФ», — стверджує він.

Дмитрієв також повідомив, що РФ і США обговорюють відновлення прямого авіасполучення, а компанії США готові зайняти ніші, залишені європейськими компаніями, що пішли з РФ.

Нагадаємо, спецпосланець президента США у справах України Кіт Келлог заявив, що війна в Україні перебуває на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні піти на поступки.