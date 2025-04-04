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Посланець Путіна розповів подробиці переговорів у Вашингтоні
Російський представник стверджує, що адміністрація Трампа чує позицію держави-агресорки.
Спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв заявив, що на переговорах у Вашингтоні досягнуто «значного прогресу» щодо домовленості про припинення вогню в Україні.
Про це повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС.
За словами Дмитрієва, він провів у Вашингтоні зустрічі з ключовими членами адміністрації США та додав, що терміни нових переговорів між РФ та Сполученими Штатами буде визначено найближчим часом.
Посланець Путіна зазначив, що адміністрація Трампа «налаштована творчо і поводиться в діалозі з РФ шанобливо».
«Адміністрація Трампа чує позицію РФ», — стверджує він.
Дмитрієв також повідомив, що РФ і США обговорюють відновлення прямого авіасполучення, а компанії США готові зайняти ніші, залишені європейськими компаніями, що пішли з РФ.
Нагадаємо, спецпосланець президента США у справах України Кіт Келлог заявив, що війна в Україні перебуває на порозі припинення вогню, але обидві сторони повинні піти на поступки.