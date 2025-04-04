Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майк Уолтц / © Associated Press

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Критики утверждают, что в переговорах по Украине команда США не может сравниться с опытными еще советскими переговорщиками, у которых есть десятилетия опыта работы с Киевом. Россияне, несомненно, обыгрывают своих американских коллег. Несмотря на гнев президента США Дональда Трампа на прошлой неделе, его администрация продолжает делать важные уступки президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Администрация Трампа дважды заявляла о значительном прорыве в мирных переговорах по войне между Россией и Украиной — в частности, о частичных перемириях в энергетическом секторе и Черном море. Однако все стороны давали совершенно разные толкования достигнутых договоренностей, и боевые действия не прекращались.

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Вспышка гнева президента США в минувшие выходные — когда он расскритиковал Путина за попытки заменить президента Украины Владимира Зеленского еще до начала мирных переговоров — стала первым неявным признанием того, что переговоры идут не по плану. Кремль не предложил никаких существенных компромиссов, невзирая на ряд важных уступок с американской стороны.

«Не знаю, демонстрация ли это неопытности в таких делах. Но это демонстрирует, что администрация Трампа очень стремится показать любой прогресс, чтобы было что назвать успехом и скрыть вызовы, которые впереди», — сказал экс-директор по вопросам России в Совете национальной безопасности при администрации Джорджа Буша, нынешний эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм.

В то же время старший вице-президент Центра изучения президентства и Конгресса США Джошуа Гумински умаляет эти сомнения. По его мнению, подход администрации Трампа — это лишь первые шаги для установления доверия.

«Я думаю, что это своеобразная „перезагрузка“ искусства переговоров в эпоху Трампа. Это подход нью-йоркского застройщика к дипломатии — сформировать повестку дня и держать партнеров в напряжении», — объяснил Гумински.

В то же время украинцы уже теряют доверие к мирному процессу. Так, по данным опроса Киевского международного института социологии, 75% украинцев считают, что при Трампе мирное соглашение будет несправедливым или частично несправедливым.

Эти опасения усилились после того, как американская администрация изначально отказалась от своих рычагов влияния на Москву. Она нормализовала отношения с Россией и согласилась с тем, что агрессор сохраняет большинство захваченных территорий, и исключила вступление Украины в НАТО.

«У меня также были вопросы о беспристрастности и справедливости. Мы видели, как президент Трамп и другие представители правительства США постоянно делали уступки публично. А это не то, что обычно делается на этапе подготовки к переговорам», — высказался директор Женевского центра политики безопасности, экс-гендиректор ОБСЕ Томас Гремингер.

Почему команда Трампа проигрывает в переговорах с РФ?

Критики утверждают, что американская команда не может сравниться с опытными советскими переговорщиками, у которых есть десятилетия опыта работы с Украиной. В российскую делегацию входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, бывший дипломат Григорий Карасин и Сергей Беседа — бывший глава Пятой службы ФСБ, курирующей операции в Украине.

У американской команды, напротив, нет опытных специалистов из России, говорит директор Центра Карнеги «Россия-Евразия» Александр Габуев. Основной посланник президента США Стив Уиткофф — застройщик и друг Трампа.

«Для россиян это очень простая команда, и они, несомненно, переигрывают своих американских коллег. Для России огромной победой стало согласие США улучшить двусторонние отношения отдельно от мирного процесса — как параллельный трек, а не условие мира», — объяснил Габуев.

Несмотря на прошлонедельный гнев Трампа, его администрация продолжает делать Путину важные уступки. Так, 2 апреля в Вашингтон прибыл глава российского Фонда национального благосостояния и близкий союзник Путина — Кирилл Дмитриев. Он встретился с Уиткоффом, хотя находится под американскими санкциями, которые пришлось временно снять для этой поездки.

Дмитриев заявил 3 апреля, что провел переговоры с несколькими чиновниками и обсуждал возобновление прямых полетов между Россией и США. Также он утверждал, что «достигнут значительный прогресс в перемирии».

«Россияне надеются, что Трамп станет подарком, постоянно приносящим новые преимущества российской внешней политике. В частности, разрушение трансатлантического единства, которое является давней целью Москвы», — сказал Габуев.

По оценкам российского аналитика Владимира Пастухова из Университетского колледжа Лондона, резкие изменения в американской внешней политике рассматриваются в Кремле как «революция» и «окно возможностей».

Как команда Трампа «ведется» на российские нарративы

Действия России неоднократно ставили американскую сторону в неудобное положение на протяжении всего процесса. К примеру, перед встречей с Уиткоффым в Москве Путин распространил неподтвержденную информацию об оцеплении большой группы украинских военных во время наступления в Курской области. Трамп повторил эту информацию без проверки и призвал президента РФ к милосердию.

Кроме того, после телефонного разговора между Трампом и Путиным в марте американская сторона объявила о 30-дневном перемирии в ударах по энергетической инфраструктуре, но российская сторона не уточнила, что оно касается только энергообъектов. И США молча приняли эту интерпретацию, не объясняя изменений.

На прошлой неделе появились новые разногласия: американцы заявили о перемирии в Черном море, но российская сторона опубликовала список предпосылок для этого, включая снятие санкций с нескольких финансовых учреждений. Кстати, это уступки, которые требовали согласия со стороны Евросоюза, но его не было.

«Фактически нет никакого перемирия. Инициативы по Черному морю также не согласованы с Украиной или Россией. У нас есть иллюзия прогресса без реальных шагов к воплощению обещанного«, — заявил Грэм.

Самое большое возмущение вызвала безоговорочная поддержка Уиткоффом фейков Путина. В частности, это касается утверждения, что аннексированные регионы Украины «хотели стать частью РФ», потому что граждане якобы «проголосовали на референдумах». На самом же деле, согласно международному праву, такие «голосования» незаконны.

«Создается впечатление, что он больше посланник Путина к Трампу, чем наоборот», — написал в своей аналитике профессор Лоуренс Фридман из Королевского колледжа Лондона.

Уиткофф также хвастался в интервью, что Путин молился за Трампа в своей церкви после покушения в июле.

«Он выглядит полностью некомпетентно в понимании природы конфликта, никогда не имел дел с Россией и не понимает, как Путин может манипулировать ситуацией», — заявил Грэм.

Когда у Зеленского в интервью спросили, беспокоит ли его продвижение кремлевских нарративов Уиткоффим, вот как он ответил: «Уиткофф очень часто цитирует нарративы Кремля. Я не считаю, что это приближает нас к миру».

В статье также указывается, что с появлением сомнений в мирном процессе Россия и Украина маневрируют, чтобы воспользоваться преимуществом — или избежать невыгодной военной ситуации — в случае неудачи. Цель Москвы состоит в том, чтобы обвинить Киев в случае провала мирных переговоров, чтобы США прекратили военную и разведывательную поддержку, открывая Москве путь к военной победе. Украина стремится к противоположному.

1 апреля Россия ужесточила свои жесткие, максималистские требования, когда Рябков пожаловался, что требование «решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта» игнорируется США, и «мы не можем принять все это как есть».

По словам Грэма, поскольку США преувеличивают свой прогресс в переговорах, Москва, кажется, обеспокоена тем, что представители Трампа на переговорах не понимают, насколько серьезны эти требования.

«Вопрос в том, хватит ли у администрации терпения продолжать эти переговоры и смогут ли они вести переговоры таким образом, чтобы добиться от российской стороны уступок», — сказал он.

Кстати, по информации Bloomberg со ссылкой на источник, после переговоров в Вашингтоне о прекращении огня США теперь ожидают, когда Дмитриев доложит Путину, прежде чем стороны смогут перейти к следующим шагам.