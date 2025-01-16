5 причин споживати більше моркви

Якщо у вас у холодильнику лежить забутий пакет моркви, настав час витягти ці яскраві та поживні коренеплоди, адже вони — один із найпотужніших інструментів для підтримки вашого здоров’я.

Морква є доступною альтернативою багатьом дорогим "суперфудам", зберігається в холодильнику тижнями та легко інтегрується у ваш раціон. Вона ідеально підходить як для дорослих, так і для дітей. Видання RealSimple розповіло, чому варто їсти більше моркви.

Втім, як і з усім, у споживанні моркви важлива поміркованість. Якщо ви з’їсте її надмірну кількість, це може викликати тимчасове забарвлення шкіри в оранжево-жовтий відтінок — стан, відомий як «каротинодермія». На щастя, це не є небезпечним і швидко минає після зниження споживання бета-каротину.

Обирайте органічну моркву

Купуйте органічну моркву, якщо це можливо, оскільки вона поглинає значну кількість пестицидів із ґрунту. Якщо ви обираєте неорганічний продукт, обов'язково ретельно мийте моркву перед вживанням.

Переваги моркви для здоров’я

Здоров’я очей

Морква багата бета-каротином — сполукою, яка перетворюється на вітамін А в організмі. Саме вітамін А відповідає за підтримку гострого зору та знижує ризик вікових захворювань, таких як дегенерація жовтої плями. Половина склянки нарізаної сирої моркви забезпечує більш ніж половину рекомендованої добової норми вітаміну А для дорослих.

Здоров’я шкіри

Вітамін А відіграє ключову роль у захисті шкіри. Регулярне споживання моркви може знизити ризик раку шкіри. Морква — один із найкращих джерел провітаміну А, який допомагає підтримувати шкіру здоровою.

Здоров’я кишківника

Морква містить 2 г клітковини на пів склянки порції, а це сприяє нормалізації травлення. Розчинна клітковина у формі пектину допомагає довше відчувати ситість, тоді як нерозчинна клітковина сприяє нормальному випорожненню та запобігає запорам.

Серцево-судинна система

Завдяки високому вмісту калію морква підтримує здоров’я серця. Калій сприяє регуляції артеріального тиску, а фітонутрієнти з антиоксидантними властивостями, такі як каротиноїди та поліфеноли, знижують ризик серцевих захворювань.

Рівень цукру у крові

Морква має низький глікемічний індекс, а це робить її ідеальним вибором для людей з діабетом або тих, хто прагне уникати різких стрибків рівня цукру у крові. Стабільний рівень цукру допомагає контролювати вагу, енергію та настрій.

Як їсти моркву

Рекомендується споживати 2-3 склянки овочів на день і морква — чудовий вибір для досягнення цієї мети.

Закуски : їжте моркву сирою, занурюючи в хумус, гуакамоле чи сирний соус.

: їжте моркву сирою, занурюючи в хумус, гуакамоле чи сирний соус. Запікання : запікайте моркву у духовці з оливковою олією, сіллю та спеціями. Для різноманіття можна додати мед або кленовий сироп.

: запікайте моркву у духовці з оливковою олією, сіллю та спеціями. Для різноманіття можна додати мед або кленовий сироп. Супи та рагу: додайте моркву до улюблених супів або рагу, щоб підсилити смак і поживність страв.

додайте моркву до улюблених супів або рагу, щоб підсилити смак і поживність страв. Випічка : подрібніть моркву та додайте її до мафінів, кексів або млинців для корисного бонусу.

: подрібніть моркву та додайте її до мафінів, кексів або млинців для корисного бонусу. Маринування: замаринуйте моркву, щоб створити оригінальну закуску.

Факти про приготування моркви

Приготування моркви збільшує кількість бета-каротину, який може засвоїти ваше тіло. Таким чином, приготована морква не менш корисна, ніж сира, а часто навіть корисніша.

Морква — універсальний, поживний та смачний продукт, який заслуговує на місце у вашому раціоні. Тож дістаньте той пакетик із холодильника та насолоджуйтеся всіма перевагами цього коренеплоду.

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