Угода про копалини: Сибіга озвучив, на якому етапі зараз переговори

Угода про корисні копалини / © ТСН.ua

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Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди зі США про корисні копалини, зокрема аналізує її відповідність Конституції.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляють «Суспільне» та «Європейська правда».

Сибіга сказав, що угода про надра «аналізується на предмет відповідності законодавству» та на відповідність євроінтеграційним планам України.

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«Угода не може суперечити євроінтеграції, ми кажемо це американцям», — наголосив очільник МЗС.

Міністр також заявив, що найближчим часом українська делегація вирушить до США для подальших переговорів. Водночас ще 4 квітня може відбутися черговий раунд перемовин у форматі онлайн.

«Наступний крок — це фізичний приїзд української делегації у Вашингтон для обговорення деталей», — сказав Сибіга.

Він уточнив, що анонсовані фізичні переговори відбудуться протягом одного-двох тижнів.

У планах — паралельно з процесом із залученням політичного рівня, урядовців з обох сторін розпочати також перемовини на рівні комерційних юридичних радників.

«Буде залучена для супроводу переговорного процесу одна з найвідоміших юридичних компаній, яка буде допомагати переговорній команді і також сама вести свій трек напряму з американськими юристами», — розповів міністр.

Нагадаємо, 1 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди працюють над новим «драфтом» угоди про корисні копалини. Глава держави зазначив, що питання НАТО в цій угоді немає. Водночас наголосив, що угода не може йти всупереч майбутньому України в ЄС.