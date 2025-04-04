ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

44-річна зірка "Венома" Мішель Вільямс учетверте стала мамою – ЗМІ

Дитину акторці народила сурогатна матір.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Мішель Вільямс

Мішель Вільямс / © Associated Press

Голлівудська акторка, лауреатка низки престижних кінонагород Мішель Вільямс вчетверте стала мамою.

Про поповнення у родині зірки повідомило 4 квітня видання People. Інсайдер поділився, що малюка народила сурогатна мати шість тижнів тому. Близьке оточення повідомляє, що артистка з чоловіком Томасом Кейлом у новому родинному складі прогулювалася у Нью-Йорку й просто сяяла від щастя ушістьох.

"Вони не могли приховати свого щастя від такого поповнення у сім'ї. А Матильда (старша донька Вільямс від ексчоловіка – прим. ред.) піклувалася про своїх молодших братів і сестер", - говорить джерело.

Мішель Вільямс з чоловіком / © Associated Press

Мішель Вільямс з чоловіком / © Associated Press

Більше подробиць про появу крихітки близьке оточення нічого не розповідає. Натомість Мішель і Томас поки що ані підтверджують, ані спростовують чутки.

Утім, якщо це виявиться правдою, то ця дитина буде третьою, яка з'явилася під час шлюбу акторки з режисером Томасом Кейлом. Від попередніх стосунків з Хітом Леджером вона виховує 18-річну доньку Матильду.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина співака Дзідзьо на ефектних кадрах заявила про вагітність. SLAVIA виношує первістка й натякнула, ким може бути її новий обранець.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie