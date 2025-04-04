44-річна зірка "Венома" Мішель Вільямс учетверте стала мамою – ЗМІ

Мішель Вільямс / © Associated Press

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Голлівудська акторка, лауреатка низки престижних кінонагород Мішель Вільямс вчетверте стала мамою.

Про поповнення у родині зірки повідомило 4 квітня видання People. Інсайдер поділився, що малюка народила сурогатна мати шість тижнів тому. Близьке оточення повідомляє, що артистка з чоловіком Томасом Кейлом у новому родинному складі прогулювалася у Нью-Йорку й просто сяяла від щастя ушістьох.

"Вони не могли приховати свого щастя від такого поповнення у сім'ї. А Матильда (старша донька Вільямс від ексчоловіка – прим. ред.) піклувалася про своїх молодших братів і сестер", - говорить джерело.

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Мішель Вільямс з чоловіком / © Associated Press

Більше подробиць про появу крихітки близьке оточення нічого не розповідає. Натомість Мішель і Томас поки що ані підтверджують, ані спростовують чутки.

Утім, якщо це виявиться правдою, то ця дитина буде третьою, яка з'явилася під час шлюбу акторки з режисером Томасом Кейлом. Від попередніх стосунків з Хітом Леджером вона виховує 18-річну доньку Матильду.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина співака Дзідзьо на ефектних кадрах заявила про вагітність. SLAVIA виношує первістка й натякнула, ким може бути її новий обранець.