Соглашение по ископаемым: Сибига озвучил, на каком этапе сейчас переговоры

Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН.ua

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Украина проводит внутренние государственные процедуры по соглашению с США о полезных ископаемых, в частности анализирует ее соответствие Конституции.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщают «Суспильне» и «Европейская правда».

Сибига сказал, что соглашение о недрах «анализируется на предмет соответствия законодательству» и на соответствие евроинтеграционным планам Украины.

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«Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам», — подчеркнул глава МИД.

Министр также заявил, что в ближайшее время украинская делегация отправится в США для дальнейших переговоров. В то же время, еще 4 апреля может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн.

«Следующий шаг — это физический приезд украинской делегации в Вашингтон для обсуждения деталей», — сказал Сибига.

Он уточнил, что анонсированные физические переговоры пройдут в течение одной-двух недель.

В планах — параллельно процессу с привлечением политического уровня, чиновников с обеих сторон начать также переговоры на уровне коммерческих юридических советников.

«Будет привлечена для сопровождения переговорного процесса одна из самых известных юридических компаний, которая будет помогать переговорной команде и также сама вести свой трек напрямую с американскими юристами», — рассказал министр.

Напомним, 1 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская команды работают над новым «драфтом» соглашения о полезных ископаемых. Глава государства отметил, что вопроса НАТО в этом соглашении нет. В то же время он подчеркнул, что соглашение не может идти вопреки будущему Украины в ЕС.