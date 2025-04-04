Агента РФ хотели подорвать вместе с взрывчаткой: СБУ предотвратила теракт

СБУ задержала предательницу

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СБУ задержала агента РФ, которую оккупанты планировали подорвать вместе со взрывчаткой в одном из крупнейших промышленных центров Украины — Каменске.

О деталях сообщили в СБУ.

«Злоумышленница думала, что после изготовления СВП она должна передать замаскированную взрывчатку другому лицу или спрятать ее в тайник. Но на самом деле замысел агрессора заключался в том, чтобы вывести свою агентку в час пик в людное место райцентра и взорвать ее вместе с СВП», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, задержанной оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, которая до захвата города выехала сначала в Харьковскую область, а затем в Днепропетровскую область.

Впоследствии она начала искать «быстрые заработки» на просторах Телеграмм-каналов, где ее завербовали российские спецслужбы. После выполнения «тестового» задания — поджога релейного шкафа — агент поручил девушке подготовку кровавого теракта.

По инструкции оккупантов агент приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и «усилить» его гвоздями.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе агенты РФ шантажировали школьницу ее нюдсами, чтобы та совершила теракт. Больше об этом читайте в новости.