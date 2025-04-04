Госсекретарь США опроверг одно из заявлений спецпосланника Путина

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Реклама

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему неизвестно о планах возобновления авиасообщения с Россией, о которых сообщил спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев после переговоров в Вашингтоне.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи министров стран НАТО.

«Я ничего не слышал о [восстановлении] прямых перелетов», — подчеркнул глава Госдепа.

Реклама

При этом он добавил, что в принципе не понимает, кто будет пользоваться таким авиасообщением с учетом введенных против России санкций.

Рубио также сообщил, что Конгресс США подталкивает президента Дональда Трампа к ужесточению ограничений против России, поскольку Кремль тянет время, не желая прекращать войну в Украине.

Накануне, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), переговорщик президента Владимира Путина по Украине Кирилл Дмитриев заявил, что возобновление авиасообщения между странами обсуждалось на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Виткоффом в Вашингтоне.

Посланник Путина тогда же сообщил, что на переговорах в Вашингтоне достигнут «значительный прогресс» относительно договоренности о прекращении огня в Украине.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели Российская Федерация должна продемонстрировать готовность к завершению полномасштабной войны.