Держсекретар США спростував одну із заяв спецпосланця Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що йому невідомо про плани відновлення авіасполучення з Росією, про які повідомив споцпосланець російського президента Кирило Дмитрієв після переговорів у Вашингтоні.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.

«Я нічого не чув про [відновлення] прямих перельотів», -наголосив очільник Держдепу.

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При цьому він додав, що в принципі не розуміє, хто користуватиметься таким авіасполученням з огляду на запровадженні проти Росії санкції.

Рубіо також повідомив, що Конгрес США підштовхує президента Дональда Трампа до посилення обмежень проти Росії, оскільки Кремль тягне час, не бажаючи припиняти війну в Україні.

Напередодні, 3 квітня, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), переговорник президента Володимира Путіна по Україні Кирило Дмитрієв заявив, що відновлення авіасполучення між країнами обговорювалося на зустрічі зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом у Вашингтоні.

Посланець Путіна тоді ж повідомив, що на переговорах у Вашингтоні досягнуто «значного прогресу» щодо домовленості про припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що протягом найближчих тижнів Російська Федерація повинна продемонструвати готовність до завершення повномасштабної війни.