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Держсекретар США спростував одну із заяв спецпосланця Путіна
Конгрес США підштовхує президента Дональда Трампа до посилення обмежень проти Росії.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що йому невідомо про плани відновлення авіасполучення з Росією, про які повідомив споцпосланець російського президента Кирило Дмитрієв після переговорів у Вашингтоні.
Про це він сказав на пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.
«Я нічого не чув про [відновлення] прямих перельотів», -наголосив очільник Держдепу.
При цьому він додав, що в принципі не розуміє, хто користуватиметься таким авіасполученням з огляду на запровадженні проти Росії санкції.
Рубіо також повідомив, що Конгрес США підштовхує президента Дональда Трампа до посилення обмежень проти Росії, оскільки Кремль тягне час, не бажаючи припиняти війну в Україні.
Напередодні, 3 квітня, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), переговорник президента Володимира Путіна по Україні Кирило Дмитрієв заявив, що відновлення авіасполучення між країнами обговорювалося на зустрічі зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом у Вашингтоні.
Посланець Путіна тоді ж повідомив, що на переговорах у Вашингтоні досягнуто «значного прогресу» щодо домовленості про припинення вогню в Україні.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що протягом найближчих тижнів Російська Федерація повинна продемонструвати готовність до завершення повномасштабної війни.