Гламурна і яскрава: Кайлі Міноуг з'явилася на червоній доріжці в сукні з прозорими вставками

Кайлі Міноуг / © Associated Press

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Австралійська суперзірка Кайлі Міноуг прибула до Нью-Йорка, де прийшла підтримати Джорджа Клуні під час прем'єри мюзиклу «Добраніч і удачі», в якому він зіграв.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Співачка з'явилася на червоній доріжці у дуже гламурному вбранні чорного кольору. Ця ефектна сукня була з колекції Haute Couture весна-літо 2025 від бренду Tamara Ralph. Це сукня-бюстьє з вирізами, а також великою квіткою на талії, усипаною стразами. Образ Кайлі доповнювала накидка з пір'ям бірюзового відтінку.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Джордж Клуні, як головна зірка заходу, теж вийшов на червону доріжку, але без своєї дружини Амаль. Також помітно, що актор пофарбував заради ролі волосся, через що мав зовсім інакший вигляд.

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Джордж Клуні / © Associated Press

© Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images