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- Шоу-бізнес
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Гламурна і яскрава: Кайлі Міноуг з'явилася на червоній доріжці в сукні з прозорими вставками
Захід відбувся у театрі на Бродвеї.
Австралійська суперзірка Кайлі Міноуг прибула до Нью-Йорка, де прийшла підтримати Джорджа Клуні під час прем'єри мюзиклу «Добраніч і удачі», в якому він зіграв.
Співачка з'явилася на червоній доріжці у дуже гламурному вбранні чорного кольору. Ця ефектна сукня була з колекції Haute Couture весна-літо 2025 від бренду Tamara Ralph. Це сукня-бюстьє з вирізами, а також великою квіткою на талії, усипаною стразами. Образ Кайлі доповнювала накидка з пір'ям бірюзового відтінку.
Джордж Клуні, як головна зірка заходу, теж вийшов на червону доріжку, але без своєї дружини Амаль. Також помітно, що актор пофарбував заради ролі волосся, через що мав зовсім інакший вигляд.