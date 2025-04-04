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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Гламурна і яскрава: Кайлі Міноуг з'явилася на червоній доріжці в сукні з прозорими вставками

Захід відбувся у театрі на Бродвеї.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кайлі Міноуг

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Австралійська суперзірка Кайлі Міноуг прибула до Нью-Йорка, де прийшла підтримати Джорджа Клуні під час прем'єри мюзиклу «Добраніч і удачі», в якому він зіграв.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Співачка з'явилася на червоній доріжці у дуже гламурному вбранні чорного кольору. Ця ефектна сукня була з колекції Haute Couture весна-літо 2025 від бренду Tamara Ralph. Це сукня-бюстьє з вирізами, а також великою квіткою на талії, усипаною стразами. Образ Кайлі доповнювала накидка з пір'ям бірюзового відтінку.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Кайлі Міноуг / © Associated Press

Джордж Клуні, як головна зірка заходу, теж вийшов на червону доріжку, але без своєї дружини Амаль. Також помітно, що актор пофарбував заради ролі волосся, через що мав зовсім інакший вигляд.

Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж Клуні / © Associated Press

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Миноуг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг и принц Уильям_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кайли Миноуг_2 / © Getty Images

© Getty Images

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